Recibí buenas referencias del fútbol mexicano y decidí venir: Sabin Merino

Jugó ya sus primeros 11 minutos con Atlético de San Luis en el partido contra Guadalajara, mismos que le sirvieron al español Sabin Merino para sentir lo que es el fútbol mexicano, del que recibió buenas referencias para venir.

"Siendo sincero no seguía mucho la liga mexicana, pero mi contacto con este club fue a través de Unai Bilbao, porque estuvimos juntos en las inferiores del Athletic Club en Bilbao, y le seguía a él en redes. De pronto me contacta la directiva y me llega esta opción; hablé con Unai sobre eso y me dio muy buenas referencias del Club, de como es el balompié en México, de lo bien que se vive, del nivel de juego que hay, en fin, muchas muy buenas referencias que me animaron a venir para acá", comenta en entrevista previa al entrenamiento en el Centro Deportivo La Presa.

Sobre el triunfo ante Chivas, Merino Zuloaga comentó, "muy contentos por la victoria, creo que estuvo el equipo muy bien a la defensiva en todo momento y aprovechó la oportunidad que se presentó para hacer el gol y traernos los tres puntos, que son importantísimos porque desde un inicio son valiosos. La verdad con esa victoria estamos muy motivados y más porque sabemos que es un torneo muy parejo, que cualquier equipo te planta cara y el sumar siempre es importante, más si es de visitante y ante equipos grandes como lo es Guadalajara".

De cómo lo recibieron en el equipo, quien porta la playera 19 en los dorsales expresó "es un grupo muy unido, algo imprescindible para que esto funcione, me han recibido bien, no es fácil viajar de tan lejos y que te reciban abiertamente. El entrenador me ha pedido que haga lo que yo se, movilidad y definición en la delantera, conoce mi perfil y me agrada eso, que me tenga confianza".

Por último, dijo afirmó "prometo mucho trabajo, ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda, soy un jugador de experiencia y quiero aportar todo ese conocimiento que tengo para alcanzar los objetivos que busca el entrenador y el propio club", apuntó.

Atlético de San Luis entrenó en el Centro Deportivo La Presa de cara a su tercer compromiso del torneo, recibe a Monterrey el domingo 17 a las 5:00 de la tarde en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

EL DATO Sabin Merino Zuloaga, tiene 30 años, nacido en Vizcaya, España y su último club fue Real Zaragoza

