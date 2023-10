Queremos sembrar el gusto por el deporte en la niñez potosina: Nairo Quintana

Nairo Quintana ya está en nuestra ciudad y afirmó que el Gran Fondo México - San Luis Potosí 2023, nació con el firme propósito de fomentar en la niñez potosina y de México, la practicar del deporte, sea el ciclismo u otra disciplina.

En rueda de prensa, acompañado del Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, declaró que para esta segunda edición el objetivo principal de promover el deporte y a San Luis Potosí se mantienen, con algunas novedades.

El ciclista colombiano tuvo un entrenamiento y luego rueda de prensa, al llegar a SLP. / Cristian Robledo

"El impulso y motivación que le han dado las autoridades municipales de la capital potosina nos lleva a seguir con esto. El año pasado fue un éxito y no lo pensé en regresar, porque San Luis Potosí merece que tantos niños tengan una motivación para engancharlos al deporte.

Llegamos este año con el Gran Fondo y la misión es que aquellos que no participaron el año pasado, estén ahora presentes, no solo la capital sino del interior del Estado y de todo México, por lo que aún pueden registrarse ya que mantendremos los registros abiertos hasta el domingo.

Luisa Fernanda Ríos informó que ya cuentan con más de 2 mil ciclistas inscritos. / Cristian Robledo

Por otra parte queremos que este evento se quede ya por siempre, se realice conmigo o sin mi, porque nació con el único fin de sembrar la disciplina en todos los niños, niñas y jovencitos, para que no solo practiquen el ciclismo, sino cualquier deporte. Y para que esto sea reafirmado en esta segunda edición traemos a Isaac del Toro, un valor del ciclismo mexicano que puede ser un gran motivador para que la niñez y juventud crean en esto, que vean que puede llegar lejos como él lo ha hecho a sus 21 años, ganar la Sub-23 del Tour de Francia, no es cualquier cosa, yo la gané hace 10 años y créanme que no es fácil, y al hacerlo te proyecta a nivel mundial, por lo que estoy segundo que será un excelente motivador para que la niñez y juventud mexicana tomen el camino de la actividad física y no se enganchen con los problemas sociales que en todos países existen", agregó el ciclista colombiano.

Nairo Quintana espera que el Gran Fondo siga realizándose los próximos años. / Cristian Robledo

En cuanto al Gran Fondo México SLP - Nairo Quintana 2023, Luis Fernanda Ríos, coordinadora general, detalló que ya cuentan con cerca de 2 mil inscritos, en categoría Retadores de 50 kilómetros con un 40%, en Medio Fondo de 100 kilómetros hay 35%, y en Gran Fondo 160 kilómetros un 25%.

"Las tres rutas son totalmente nuevas, con salida y meta en Plaza de Armas, y recorridos rumbo a Armadillo, pasando por comunidades de cinco municipios. Arrancaremos el domingo a las 7:00 horas, mientras que el Nairo Kids ahora será en sábado a partir de las 9:00 horas, para las edades de 2 hasta 12 años", explicó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

EL DATO

Ciclistas de Japón, Suiza, Colombia, Francia, Estados Unidos y de casi todo México, están ya inscritos.