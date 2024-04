Potosinos FC visita a los líderes Delfines de Abasolo en la TDP

Potosinos FC tiene un difícil compromiso el 7 de abril cuando visite nada menos que a los líderes Delfines de Abasolo en la jornada 24 de la temporada 2023-2024 del Grupo XII de la Liga Tercera División Profesional.

El duelo en la cumbre se presenta bastante atractivo, ya que por un lado están los Delfines que marchan de líderes, contra el conjunto potosino que es el sublíder, cotejo que arranca el domingo a las 16:00 horas, en el campo del estadio municipal de Abasolo, Guanajuato.

En la primera vuelta ambos equipos se enfrentaron en la fecha once y la victoria fue para Potosinos FC por 3-1 en el campo de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, por lo que hay cuentas pendientes entre ambos conjuntos.

Y como se mencionaba Abasolo es el actual líder del Grupo con 23 juegos jugados de los cuales han ganado 17, empatado 3 y perdido 3 para sumar la cantidad de 57 unidades; por su parte, Potosino Futbol Club es sublíder con 21 juegos jugados, con 14 victorias, 4 empates y 3 derrotas, para sumar 49 unidades.

Cortesía / Potosinos FC

Por lo que respecta al cuadro tunero que dirige el director técnico Enrique Ballesteros, realizó sus entrenamientos en las instalaciones del Parque Tangamanga I, dado que el lugar en donde normalmente practican estuvo ocupando por los juegos de la Copa Atleti 2024.

Para este importante partido, no estará una pieza clave como es Francisco Zamudio, quien por acumulación de tarjetas fue suspendido un cotejo y no verá acción ante los guanajuatenses. De igual manera el delantero Fernando de la Torre “Gambetita” no estará presente, luego de que ya se había recuperado, pero acudió a unas visorias en Pachuca y lamentablemente se resintió y estará una semana más en el hule.

Sin embargo, a pesar de esas dos ausencias importantes, el resto del plantel y cuerpo técnico, se encuentran motivados y seguramente realizará su mejor esfuerzo para traerse los tres puntos en disputa, que le darían la calificación a la liguilla de la actual temporada de la TDP.