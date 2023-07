Paulina Campos busca apoyos para su carrera deportiva

La potosina Paulina Campos, quien recientemente ganó tres medallas de oro en gimnasia artística en los pasados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, solicita a las autoridades de San Luis Potosí apoyo para continuar su carrera deportiva.

En conferencia de prensa en las instalaciones donde entrena, la Escuela de Gimnasia KIM, y acompañada de Anabel Candia, presidenta de la Asociación Potosina de Gimnasia, lanzó un SOS.

"Tengo la esperanza de que nos apoyen a todos los deportistas potosinos, que haya más recursos para el deporte del Estado. Me gustaría que las nuevas generaciones no sufran esa falta de apoyos que yo padecí cuando iniciaba. Los actuales recursos que he podido lograr son de iniciativa privada, tanto de los gimnasios donde entreno como los doctores en nutrición y ortopedia que me atienden, y son costosos, y más ahora que soy seleccionada nacional. Creo que este es buen momento de que las autoridades estatales apoyen más a todos los seleccionados potosinos, sea cual sea el deporte que practiquen. Sé que el gobernador del estado esta muy interesado en ello, y espero que sea así", agregó.

Cortesía | JCC

Campos Martínez tiene más de 15 años siendo seleccionada de San Luis Potosí y cerca de 6 en la selección mexicana de gimnasia artística. El ciclo olímpico pasado se quedó a dos décimas de calificar a los Juegos de Tokio 2020, y ahora hace unas semanas logró tres oros en barras asimétricas, viga de equilibro y equipo femenil en los Centroamericanos en la capital salvadoreña.

"Por mis resultados la CONADE hasta hace unos meses me empezó a apoyar, pero es reciente. Sin embargo si me siento desprotegida en mi entidad con relación a mis compañeras seleccionadas que son de otros estados, porque ellas sí tienen becas de sus gobiernos o institutos del deporte, y yo no. El que yo contara con algo así me hará estar más tranquila en mi preparación o competencias", apuntó.

Sobre sus próximos eventos, "viene el selectivo donde debo ratificar mi lugar al Mundial en Amberes, Bélgica de este año, donde el objetivo de la selección mexicana es conseguir el boleto a Juegos Olímpicos París 2024 en la modalidad por equipos. Para ello debemos quedar ubicados entre los primeros 12 de los mejores equipos del mundo, y estamos muy cerca de lograrlo. Luego siguen los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en octubre y noviembre, donde me gustaría calificar a las finales por aparatos, que sería uno de mis objetivos principales".

EL DATO

Paulina Campos es entrenada por su mamá, Esmeralda Martínez Andrade, con quien ha hecho una dupla con grandes logros en la gimnasia artística.