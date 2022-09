Pachuca también derrotó al Atlético de San Luis Sub 18 y Sub 20

No solo en la Liga MX lograron la victoria, también Pachuca se llevó los tres puntos en disputa en las categorías Sub 18 y Sub 20 derrotando en sus tres compromisos en la capital potosina al Atlético de San Luis.

En la categoría Sub 20, los Tuzos se quedaron con el triunfo con un contundente 1-3, luego de que en el primer tiempo iban igualados a gol por bando, en partido disputado en el Centro Deportivo La Presa.

Al minuto 12 los visitantes se fueron al frente en el marcador con tanto de Luis Flores de cabeza en el área; al 34' llegó el 1-1 de los locales con anotación de Luis Gutiérrez en un disparo potente.

Habían empatado y todo era felicidad en los Colchoneritos. Después cayeron 2-3. / Cortesía: ADSL.

Al minuto 52 cayó el 1-2 con el segundo tanto de Luis Flores, luego de un rechace del portero Diego Urtiaga; y seis minutos después, al 58' Eduardo Mustre remató de cabeza y venció al portero potosino, para el 1-3. En los minutos finales San Luis pudo recortar en el marcador, pero la buena actuación del portero visitante evitó la llegada de más goles.

Con la derrota, los dirigidos por José Meléndez se estancan con 16 puntos en 15 partidos en el lugar 13. Están a 5 puntos del octavo lugar que es León con 21 unidades y un partido menos. Por lo que se ve muy difícil una posible calificación a liguilla, restándoles dos partidos por disputar.

En la categoría Sub 18, los Colchoneritos perdieron 2-3 ante Tucitos y se despiden de poder calificar a la liguilla, quedan eliminados del torneo, faltando dos partidos por disputar, ya que tienen dos partidos por disputar (6 puntos) y el octavo puesto es Guadalajara con 30 unidades. Los potosinos suman 23 puntos, ya les alcanza.

Los goles de los locales fueron obra de: Jorge Rubio al 18' y Alan Sandoval al 54'. Por la visita: Elías Montiel con par de anotaciones al 23' y 46'' y Alexis Macías al minuto 73 selló la victoria.

EL DATO

En la categoría Sub 18, Atlético de San Luis quedó eliminado del torneo. No avanza a liguilla.