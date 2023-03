No me esperaba recibir tal reconocimiento y me siento feliz: Cordero

La vedad que estoy muy contento y muy honrado por esta distinción, como lo dije en mi discurso, estoy muy agradecido con la vida por todo lo que hemos logrado. Palabras de Ricardo Cordero luego de recibir la Presea al Mérito "Plan de San Luis 2022".

“Me hace feliz recibir este reconocimiento, cuando me dijeron que había sido nominado a esta presea la verdad pensé que era un error pero mi sorpresa fue que no y luego sumamente contento cuando me seleccionaron, porque tomaron en cuenta todo el trabajo que venimos haciendo dentro del automovilismo y acciones sociales, que fueron las dos determinantes que me hicieron acreedor a esta presea".

Mayra Tristán y Norma Rivera | El Sol de San Luis

Explicó que su programa "Primero por San Luis" lo inició primero ayudando a asociaciones como AMANC COLIMA Y AMANC SLP, después se enfocaron en el deporte en San Luis Potosí, apoyando a esos deportistas y talentos que no tienen tanta difusión en sus disciplinas, para que cumplan sus metas, sueños y den ese pasito extra que los catapulten a una mejor calidad de vida, sean mejores personas, ejemplos o a que las personas volteen a verlos y vean que se puede llegar lejos con un granito de arena que se ponga, con un estímulo, apoyo, patrocinio, etc, sin requerirse grandes cantidades.

"Yo viví esa parte, quizás ser piloto desde chico y me tarde 17 años en alcanzar los éxitos, por lo que esa experiencia la puse en mi programa. Y debo reconocer que ser deportista en México es muy difícil, yo de pequeño no pude cumplir ese sueño, hasta que pude trabajar para pagarme mi deporte fue que empecé a generar adeptos, por eso saber que puedo ser promotor del deporte infantil y juvenil me llena de orgullo, y seguiré haciéndolo mientras tenga vida y posibilidades", apuntó.

EL DATO

Jesús Ricardo Cordero De Ávila nació en la ciudad de San Luis Potosí el 15 de abril de 1982, y además de piloto de rallies, filántropo y altruista, tiene la licenciado en Comercio Internacional.