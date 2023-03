Mateo Klimowicz ansioso por jugar en el estadio Azteca

Para Mateo Klimowicz, mediocampista del Atlético de San Luis, el partido del sábado ante Cruz Azul en el estadio Azteca será especial para él, por ser la primera vez que disputará un partido en ese escenario.

"La verdad que estoy muy emocionado por jugar allí, nunca lo he hecho y será especial para mi, por todo lo que significa ese estadio, para los argentinos y sobretodo por ser un inmueble con mucha historia. Creo que será un momento inolvidable el que viviré el sábado", comentó en conferencia de prensa.

Cortesía | ADSL

De pocas palabras y con respuestas cortas, el argentino-alemán que llegó este torneo al equipo, que porta la playera 22 y ha disputado ocho partidos, cuatro como titular, y ya tiene un gol en el torneo, habló sobre Cruz Azul, rival del conjunto potosino en la jornada 12 el sábado 18 de marzo.

"Será un partido hermoso, disputado y no queda más que salir a ganar. Nos hacía falta ya un triunfo y jugar como lo hicimos ante Querétaro, eso nos da la confianza de llegar mejor, de trabajar la semana con más ganas a cuando uno pierde, por lo que ahora las cosas en el grupo están con más tranquilidad y con optimismo de que sumaremos el sábado y vendrán buenas cosas de aquí en adelante".

Cortesía | ADSL

De su adaptación al país y al futbol mexicano, Mateo de 22 años, señaló: "Ya estoy al 100 por ciento, tuve mi periodo de adaptación y creo que lo pasé bien, me había asustado un poco con la altura, pero no me sentí mal, ni cuando jugamos en Toluca. El grupo me arropó bien, el país, la ciudad y a medida que pasa el tiempo me he sentido mejor y esto se viene viendo en mis participaciones que van de menos a más".

Finalmente mandó un mensaje a la afición potosina: "Que siga apoyando como lo vienen haciendo y que vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda y cumplir con todos los objetivos que nos planteamos".

LA FRASE

"Estoy para meter pases, jugar ofensivo, pero también sacrificando en la recuperación", comentó el mediocampista.