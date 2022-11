Los Hércules muestran su fuerza en SLP

Hombres y mujeres participan para ganarse el título de los Hércules de México en su novena edición, ellos son de varios estados del país y las pruebas que realizan sorprenden a los potosinos y alguno que otro turista que pasa frente al Teatro de la Paz y Museo de la Máscara.

Linda Ruíz Salas, presidenta de la Liga Mexicana de Fuerza Extrema, comentó que este evento se decidió hacer gratuito y en un lugar público para que la gente conozca y por qué no, motivarse para algún día hacerlo y qué mejor desde pequeños hacer deporte.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Yo creo que es importante que los centros deportivos agreguen otras disciplinas como esta, que tienen obviamente un origen de la halterofilia, de levantamiento de pesas, el powerlifting yo creo que sí es importante darle esa difusión porque por ejemplo, tu dices a mi no me gusta ni el basquet, ni el fut, ni el beis, pero me encantó este pues empiezas algo y a fin de cuentas es deportes, es salud, paz mental también”, comentó Linda Ruiz.

En este evento participan competidores de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, entre otros, en las categorías del sábado fueron Peso Muerto y Log Fit pero todavía este domingo habrá más actividad.

“Vamos a estar desde el mediodía, vamos a tener volteo en llantas de 200, 300 y 500 kilogramos, está el agarre de fuerza, volteo de piedra que se llama “atlas” y la máxima que es el Turibus, que lo van arrastrar los chicos de la categoría elite”, finalizó Linda Ruíz Salas.