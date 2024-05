Liga Diamante tendrá atletismo de pista y campo en el CDTAR

La Cuarta Gala de Atletismo de pista y campo organizada por la Liga Diamante se efectúa este viernes 17 con invitación abierta en la rama varonil y femenil en categorías infantiles, juveniles y masters.

A partir de las 17:00 horas arranca la actividad en la pista sintética del estadio Plan de San Luis, ahora CDTAR, con la categoría Promocional A (2019-2021) que compite en un circuito que incluye 30 metros planos, salto sin carrera y lanzamiento de pelota.

Enseguida Promocional B (2017-2018) con circuito de 50 metros planos, salto sin carrera y lanzamiento de pelota; Promocional C (2015-2016) con circuito de 60 metros planos, salto sin carrera y lanzamiento de pelota de béisbol.

Cortesía / Liga Diamante

Luego les toca a la Infantil Mayor (2013-2014), Juvenil Menor (2011-2012), Sub 16 (2010-2009), Sub 18 (2008-2007); Sub 20 (2006-2005) y Sub 23 (2004-2005), todas con diversas pruebas en 100, 200, 400, 800 y 1500 metros planos, así como saltos de longitud, triple, lanzamiento de disco, bala, y caminata con varias distancias.

Y también hay participación de atletas master en categorías de 30 a 39 años, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 y 80 años y más, con las siguientes pruebas: 100, 400 y 5000 metros planos, 3000 metros caminata, impulso de bala, lanzamiento de disco y salto de longitud, en cada una y en ambas ramas.

Por último, se tendrá una competencia de relevos 4x100 metros para los papás y mamás que deseen participar.

Cortesía / Liga Diamante

En cuanto a la premiación, se otorga medalla a los tres primeros lugares de cada categoría y rama; en los circuitos será con medalla a todos los participantes al finalizar las tres pruebas.

Cabe mencionar que todas las pruebas de pista serán finales, y en los saltos y lanzamiento se permitirán hasta tres intentos. Las inscripciones cierran a las 16:30 horas, que será también la entrega de números.