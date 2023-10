La potosina Heidi Luchadora Murillo anuncia su retiro de la lucha libre

El mes patrio que finalizó apenas hace unos días, cerró con el sorpresivo anunció del retiro de la lucha libre femenil de la potosina, Heidi Luchadora Murillo o también conocida como Dark Heidi, quien luego de siete años dice adiós.

Fue en redes sociales oficiales de la gladiadora que informó a sus seguidores de la decisión que ha tomado, debido a cuestiones físicas y emocionales, que no la tienen rindiendo el 100% en la profesión que desarrollaba con gran éxito.

Cortesía | FB Heidi Luchadora Murillo

Textualmente comenta en su escrito: "Gracias Lucha Libre por regresarme las ganas de vivir... pero hoy esas ganas se han ido una vez más. Mi salud mental y por ende física no están ni cerca de estar bien en estos momentos y desde hace un rato ya. Podría dar más explicaciones, pero quizás no tenga las fuerzas para poder hacerlo y por el respeto y amor que le tengo a mi deporte, y siendo consiente que mi salud en muchos aspectos no es la mejor en estos momentos ni para mí, ni para dar un rendimiento con la calidad que se merecen, es que tomo la decisión.

El día de hoy (29 de septiembre) me retiro de este hermoso deporte, que durante mucho tiempo le dio una razón a mi vida para seguir adelante. Me retiro como campeona femenil de IPW, invicta por casi un año, y a partir de hoy dejo el campeonato vacante. Siempre agradeceré infinitamente a la empresa por brindarme la oportunidad y la confianza de portar con orgullo su campeonato. No puedo asegurar que esta decisión sea definitiva, me gustaría volver a salir de esto y algún día regresar, y juro que haré lo posible por seguir en lo que me apasiona, pero por lo pronto, la potosina más recia esta fuera. Gracias Bandita" agrega.

Cabe mencionar que Dark Heidi se inició en la lucha hace 10 años, los primeros tres a manera de entrenamientos, pero ya los siguientes siete lo hizo en la lucha libre profesional. Actualmente tiene 21 años y a pesar de su corta edad, se ganó el cariño de muchos por su entrega, capacidad y ángel.