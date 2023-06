La Arena Coliseo volvió a abrir sus puertas a la lucha libre

Fue un diciembre de 2014 cuando la Arena Coliseo cerró sus puertas, terminando así con la historia de más de 50 años de lucha libre en el estado y por donde pasaron los mejores gladiadores del país de varias épocas.

Pero la considerada “catedral de la lucha libre” de San Luis Potosí volvió a tener ese brillo que extrañaban las generaciones que vieron a las grandes estrellas y que ahora muchos de ellos llevaron hasta sus nietos.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Sobre esto, Galdino Sánchez, mejor conocido como Conde Bartok y quien en su época de luchador le tocó enfrentar a los grandes de este deporte, habló sobre la importancia y sentir sobre este escenario tan importante para la lucha.

“En esta ocasión nos trae la reapertura de la Arena Coliseo, estos muros fueron testigos del paso del tiempo en lo que duró viva y activa el Arena Coliseo que fue inaugurada un 8 de febrero de 1958 y la verdad es una cuestión de sentimientos encontrados porque a veces dices bueno ya se murió, es otra etapa, pero los muros son testigos de lo que aquí ocurrió”, dijo el Conde Bartok.

Los aficionados que llegaron a disfrutar de combates feroces, luchas de apuestas de máscaras, cabelleras o campeonatos, se les volvió a erizar la piel al subir las escaleras y ver el cuadrilátero y aunque ya no están las tradicionales gradas, se volvieron a emocionar como cuando eran unos jóvenes.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“A mí me gustó mucho porque me lo inculcó mucho mi papá, aquí me tocó ver a René Guajardo, a Ray Mendoza, Alfonso Dantes, Huracán Ramírez, las grandes estrellas de antes y últimamente pues me tocó ver a Latín Lover, cuando llegaron a venir que los programas hacía promociones Muñoz”, comentó Andrés Alemán.

“Fueron muchos años de estar aquí, ahora sí que aquí se vio mucho luchador potosino como gente que venía de México”, dijo Gerardo Castillo.

Tener lucha libre en la Arena Coliseo fue especial para la afición, pues no solamente es el recuerdo, sino que además pudieron llevar a sus hijos o ahora hasta sus nietos y les pudieron contar las anécdotas de este sitio tan emblemático de la lucha libre.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“Desgraciadamente ya la última vez que subí con mi hija pues todavía podía cargarla, ahorita ya no puedo, pero lo máximo esta es la catedral para nosotros de los potosinos que somos aficionados de hueso colorado la lucha libre”, señaló Andrés Alemán.

“Yo creo que esto es una de las partes que comprobamos que la lucha libre seguirá viviendo en el corazón de los mexicanos porque hay que recordar que es Patrimonio Nacional”, apuntó el Conde Bartok.

La empresa LF Producciones fue la encargada de traer un cartel interesante con gladiadores de la talla de Texano Jr., Pimpinela, Máximo y la agrupación La Puerquiza Extrema, además de los mejores luchadores de la entidad y ya preparan una próxima fecha más adelante en este sitio.