Jesús Padrón, al frente del Atlético de San Luis Femenil

Por fin rompió el silencio el Atlético de San Luis, pues este día oficializó la llegada de Jesús Padrón Pérez como director técnico del equipo Femenil en sustitución de Rigoberto Esparza, que continuará en la institución cumpliendo otras funciones.

A pesar de que las colchoneras potosinas ya trabajan desde hace un par de semanas y que ayer se realizó la visoria para integrar el equipo Sub 17, donde Padrón estuvo presente, fue hasta este viernes que se hizo oficial el arribo del nuevo timonel.

Jesús Padrón, llegó a la institución potosina en el 2019, donde ha trabajado como Auxiliar Técnico de la Sub 20 y Sub 17, además de ser Director Técnico en la Sub 15 y ahora estará al frente del cuadro Femenil para el Torneo de Apertura 2021.

Por otra parte, se informó que como técnico del equipo Sub 17 femenil estará como responsable Leonel Olmedo, viejo conocido de la afición potosina ya que logró un par de ascensos a primera división y el subcampeonato en el Clausura 2006.

Te puede interesar esta nota: Atlético de San Luis realizó su primer entrenamiento en La Presa









Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music