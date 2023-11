Jessica Elizalde adoptó el ciclismo como estilo de vida

Jessica Elizalde Rojas, una de las mejores ciclistas del país, afirmó que desde que se inició en la práctica de este deporte, lo adoptó como estilo de vida por los beneficiones que le ha traído, por lo que a donde quiera que vaya lo promociona.

La oriunda de Acaponeta, Nayarit, radicada desde hace varios años en Mazatlán, Sinaloa, y que en el año 2018 se convirtió en subcampeona nacional de cross country, charló en exclusiva con El Sol de San Luis durante su visita a la capital potosina con motivo del segundo Gran Premio Nairo Quintana 2023.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Nos comenta que en el año 2017, a sus 27 años de edad logró ganar la mayoría de los seriales estatales y regionales en Sinaloa en la modalidad de Cross Country, en ciclismo de montana, que la catapultó a alcanzar el subcampeonato nacional en categoría Expertos 20 en el 2018, uno de sus máximos logros, apenas unos años después de que inició en las competencias oficiales.

Y desde ese momento a la actualidad comenta que adoptó ya el ciclismo como un estilo de vida, "por salud física y mental lo recomiendo, además que se sentirán súper bien, visitas lugares espectáculares como montes, cerros, parajes, hasta ir por la carretera lo disfrutar en tu bici, lo recomiendo al cien por ciento, sea de manera competitiva o simplemente por activarse".

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Explicó que en la actualidad ya no busca dedicarse al alto rendimiento como hace unos años. "Mis últimas carreras competitivas fueron entre 2017 y 2019 en el serial de Montaña, Cross Country. Después me he dedicado más al ciclismo recreativo y otros proyectos junto con mi novio, como en poner un negocio de bicicletas y refacciones, Rider Store, promover y organizar evento ciclistas, en fin que esto nunca lo he dejado, ya es parte de mi, y cada día que entrenó o tengo oportunidad de participar en alguna competencia, el gusanito está presente.

Mi pareja tiene una escuela de ciclismo infantil y lo apoyo en todo, por lo que estamos enfocados en fomentar la practica en los niños, que surjan nuevas figuras y sobretodo que suba el nivel competitivo de los pedalistas de Sinaloa, donde vivimos, y en general, que este deporte crezca. Además ya tengo 32 años y creo que mi etapa de elite ya pasó, ya no es lo mismo que cuando de jovencita competía, por lo que ahora estoy enfocada en esos nuevos proyectos".

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Cabe mencionar que Jessica tiene la licenciatura en odontología, es madres de tres hijos, dos niñas y un varón. "Gracias a Dios tengo todo el apoyo de mi pareja, pero aún así me parto en mil pedazos para atender todo y no dejar diario el ciclismo, además de que mis hijos les gusta y me apoyan mucho, a veces hasta me toca entrenar con mi niña, por lo que este es un deporte que todos queremos en la familia".

En cuanto al Gran Fondo Nairo Quintana 2023, comentó que en las dos ediciones ha estado presente. "Nos animamos otra vez a venir a SLP porque es un evento muy bien organizado, los colombianos y potosinos se han combinado muy bien para que sea un éxito. Además el hecho de que haya elegido Nairo Quintana esta cudad como la sede de uno de sus dos eventos, el otro es en su natal Colombia, quien no lo quisiera. Por eso para quienes hemos sido campeones en ciclismo y para aquellos que alguna vez lo han practicado o lo hacen por recreación, es algo motivante y único, el ver a uno de tus máximos ídolos, latinoamericano por cierto, pedalee a tu lado, no tiene precio".

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Finalmente "Jessi" invitó a los ciclistas potosinos a que participen el 5 de noviembre en un evento en Mazatlán. "Estaremos en el Gran Fondo Mazatlán, que tiene 12 años realizándose en ese Puerto. Un evento muy familiar y lo padre es que se realiza en la Isla de la Piedra, una de las playas más hermosas de Sinaloa, donde se combina el deporte con la naturaleza. Así que esperamos haya muchos potosinos presentes".