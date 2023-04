JD Tremblay presenta su libro "Hunger for more in life"

El destacado ultra triatlonista canadiense detalle en "Hambre por más en la vida", como ha logrado alcanzar sus meta deportivas y personales

Cortesía JD Tremblay

En el Ecomuseo del Parque Tangamanga Uno se realizó la presentación del libro "Hunger for more in life" escrito por el ultra triatlonista canadiense JD Tremblay. "Si tus objetivos no te asustan, pon el listón más alto", son algunas de las frases que menciona Tremblay, finalista de algunos de los triatlones más extremos del mundo, includo el Epicdeca, quien parte del libro, de 321 páginas, lo escribió en la capital potosina, mientras entrenaba en los Parques Tangamanga y La Loma Centro Deportivo, con miras a próximas competencias. Además de que la portada y fotografías que lo ilustra, también fueron tomadas en dichos lugares. Cortesía JD Tremblay "Conquistar las luchas mentales, desafiar las limitaciones y descubrir un propósito a través de logros épicos, es parte de los que comparto en mi libro, el tener grandes ambiciones se pueden alcanzar, si pones el esfuerzo en la dirección correcta". Detalla que la clave para alcanzar los objetivo es "anhelar el conocimiento y el crecimiento. Únete a mi en este viaje y explora cómo puede cultivar un hambre de éxito que a su vez pude generar transformaciones asombrosas en tu vida". Cortesía JD Tremblay Ahonda en que establecer objetivos altos puede ser intimidante, "pero en el libro encontrarán cómo superé algunos de mis desafíos para ser uno de los únicos tres atletas en todo el mundo en completar Epicdeca, una competencia que incluye nadar 38 kilómetros, rodar en bicicleta 1,800 kilómetros y correr 420 kilómetros, que equivale a 10 ironman en 10 días consecutivos, y lo que es más importante, cómo puedes convertir mis experiencias en combustible para tu viaje". Le acompañaron en la presentación: Enrique Alfonso Obregón, director de los Centros Estatales de Culura y Recreación Tangamanga (CECURT); Karla Hernández, titular del Instituto Potosino del Deporte, y Oscar, quien se encargó de traducir al español las palabras de JD Tremblay. Cortesía JD Tremblay Quien desee adquirir el libro, el costo es de 400 pesos y estará a la venta desde esta semana en las oficinas del Parque Tangamanga Uno. Además de Amazón, tanto la versión en español como en inglés. EL DATO El libro de 321 pagínas salió a la luz pública el 27 de marzo de 2023 en versiones en inglés y español.

