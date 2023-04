Inauguran torneo intercolonias "Copa San Luis Rey 2023"

En el Centro Deportivo La Presa se realizó la ceremonia de inauguración del torneo intercolonias "Copa San Luis Rey 2023" que aglutina a 600 equipos de la capital y delegaciones de Boca, La Pila y Pozos, tanto en la rama varonil como femenil y mixta de siete categorías infantiles, juveniles y libres.

Se desarrollará del mes de mayo a septiembre en su fase de eliminación por zonas (norte, sur, oriente, poniente y delegacional) con los 600 equipos; y de octubre a noviembre la fase de campeones de zona con las mejores 65 escuadras.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos presidió la ceremonia, hizo la declaratoria inaugural y dio la patada inicial. En su mensaje solicitó aplausos para algunos de los jugadores del primer equipo del Atlético de San Luis ahí presentes, así como a los papás y mamás que apoyan y siempre están con sus hijos.

"No solo este es un torneo que disfrutarán todos ustedes y que no tiene costo, sino lo valioso es que serán observados por los visores del Atlético de San Luis, quienes buscan rescatar el talento potosino, ya habiendo casos en antaño que de los campos de tierra han llegado a sobresalir en los profesional, no solo en la capital sino hasta en selección mexicana. Por ello jueguen limpio, sean buenos compañeros y rivales, pero sobre todo buenos hijos con sus padres", expresó el Presidente Municipal en su mensaje a todas y todos los futbolistas.

La ceremonia inició con los solemnes Honores al Lábaro Patrio a cargo de la banda y escolta del 40 Batallón de la 12va. Zona Militar. Enseguida se presentaron a las autoridades, entre las que se encontraban:

Luis Fernando Alonso Molina, director de Deporte Municipal, quien dio el mensaje de bienvenida; Regidora Daniela Cid González, presidenta de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud; Regidor Alejandro Fernández Hernández; Víctor Rangel, coordinador de Visores del Atlético de San Luis; Josué Fernández, director de Fuerzas Básicas del ADSL; Gabriel de Jesús Tristán, árbitro quien se encargó del juramento arbitral, y el niño Oscar Uriel Gómez Sánchez, quien en representación de todos los futbolistas realizó el juramento deportivo.

Por último el torneo reparte una premiación total de 200 mil pesos en efectivo; hay premios para los equipos campeones y subcampeones; en las dos categorías infantil mixta de 15 mil y 7 mil pesos; en las tres juveniles de 20 mil y 10 mil pesos; Sub-20 varonil y libre femenil de 22 mil y 11 mil pesos, respectivamente, en cada una.

EL DATO

El torneo es gratuito para todos los equipos en las dos fases.