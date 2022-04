"Hay que tener los pies en la tierra": Jesús Padrón, Director Técnico del ADSL Femenil

Los tres triunfos de forma consecutiva y el buen desempeño del equipo sobre el terreno de juego por parte del Atlético de San Luis Femenil, tienen muy contento a su estratega Jesús Padrón, quien se muestra consiente de que hay que mantener los pies en la tierra e ir partido tras partido para alcanzar el objetivo que es la liguilla.

“Estoy contento, el grupo también está muy feliz, con los pies en la tierra, sabemos que tenemos que ir partido a partido, eso lo hablamos semana atrás, ahora tenemos que afrontar el siguiente partido con la misma intensidad e inteligencia” comentó Padrón.

Si bien en este momento se encuentran pasando por un buen momento, en semana anteriores el camino lucio turbio “Tuvimos una racha negativa, hoy tenemos una positiva, hay que disfrutar el momento y aprender de esas rachas, ahora estar en mentalizados de que tenemos que jugar así semana tras semana.”

Señaló que de no creer en que no se pueden alcanzar los objetivos plateados al principio del torneo, no se presentarían a trabajar “esto es una labor en equipo cuerpo técnico y jugadoras trabajan a tope, como si fuera el último día.”

El buen futbol mostrado por el cuadro femenil colchonero en los últimos compromisos es el reflejo del trabajo cotidiano “de cómo entrenan, es bueno que se combinen los momentos individuales con el grupal, mi agradecimiento el ver como se entregan ellas en la cancha” finalizó.

El Atlético de San Luis Femenil estará enfrentando a Pumas de la UNAM en duelo directo por un boleto a la liguilla del futbol mexicano, esto será el próximo sábado a las 12:00 horas en la jornada 16 del Torneo Clausura 2022.

