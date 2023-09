Halcones de Xalapa canastea 95-80 a Santos del Potosí

La serie terminó igualada entre Halcones de Xalapa y Santos del Potosí, luego de que los anfitriones se de quitaron del primer descalabro para canastear a los celestiales por 95-80, ante una buena asistencia en el gimnasio universitario "Nido del Halcón".

El partido fue el correspondiente a la jornada 14 de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), que deja con marca de 9 triunfos y 5 derrotas a los Halcones para ascender hasta la cuarta posición. En tanto que Santos se queda con 8-6 en el lugar ocho. Ambos calificados a la Copa Value 2023, que se disputará del 27 al 30 de septiembre.

A la duela Halcones de Xalapa ahora de con uniforme en azul marino con negro y la quinteta titular con: Saquille Johnson (22); Alexander Abreu (11); Tony Bishop Jr. (23); Emmanuel Andújar (13), y Justin Keenan (40). Coach: Allans Colon.

Cortesía | Santos DP

Santos del Potosí se presentó con indumentaria en amarillo con azul. Mandó el coach Héctor Porrata-Doria a la duela a: Tjader Fernández (2); Jordan Burns (3); Adonys Henríquez (10); Timajh Parker (15) y Rakeem Christmas (25).

A diferencia del primer partido de ka serie, ahora los dos equipos iniciaron el primer periodo más tranquilos, pensando más las jugadas, sin tanta velocidad y después de dos empates a 6 y luego a 12 puntos, los visitantes pudieron sacar ventaja de siete de diferencia, con un 12-19, producto de encestes de Christmas, Parker y triple de Henríquez. Halcones acortó en el cierre para irse al descanso 19-21 todavía para los visitantes.

Cabe mencionar que faltando menos de un minuto una lesión en el tobillo derecho de José Erazo, trajo que abandonará el partido, cuánto había entrado de cambio.

Cortesía | Santos DP

El segundo cuarto fue diferente, Xalapa salió dispuesto a darle la vuelta, su coach Allans Colon rotó a sus jugadores y le redituó al emparejar el partido a 21 y 26, y luego tomar la ventaja, ante las fallas en tiros libres de los visitantes y pérdidas de balón. Se les cerró el aro. Los locales llegaron a sacar cinco unidades, 36-31 y terminaron con la ventaja parcial de 43-37 al medio tiempo.

El tercer periodo marcó la diferencia en el partido, desde el arranque Halcones volaron alto y tomaron ventaja de once unidades, 51-40 y la amplió hasta con una diferencia de ¡veintitrés puntos!, 64-41, faltando 3 minutos. Pero ¿qué le pasó a Santos?, simplemente se desdibujó, sus elementos titulares perdieron el tino, los cambios no funcionaron, perdieron los rebotes, fallas en los tiros libres, Christmas se metió en problemas de faltas y tuvo que ir a la banca, Parker ahora no aportó, y si no fuera por un inspirado Omar de Haro el marcador hubiera sido catastrófico, pero terminó 69-56.

Cortesía | Santos DP

En el último cuarto Xalapa bajó el ritmo, y aunque Santos reaccionó y parecía que hacía la hombrada al acercarse de manera sorpresiva a solo tres unidades, 77-74 con 4:58 en el reloj, solo fue cuestión de que apareciera Justin Keenan y Davaunt Thomas para alejar el peligro con sus encestes y dejar el marcador final 95-80, ante unos Santos que perdieron el partido en ese fatídico tercer periodo.

Los mejores encestadores de los locales fueron Keenan con 24 puntos, Thomas con 16 y Bishop Jr. aportó 11. De los visitantes, Omar de Haro sumó 21 puntos.

Santos jugará su siguiente partido el miércoles 27 a las 18:00 horas en la Copa Value 2023, ante el líder Fuerza Regia de Monterrey, en la ciudad de Chihuahua. El 1 vs 8 de acuerdo al sistema de competencia. En caso de que gane, avanza a semifinales y si pierde queda eliminado.