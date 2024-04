Gustavo Leal reparte culpas por mal torneo del ADSL

El brasileño Gustavo Leal, técnico del Atlético de San Luis, aseguró tras la goleada que sufrió su equipo ante Toluca que el mal torneo que hicieron no es responsabilidad de una o dos personas, sino de todos los involucrados.

“Es muy grande de lo que hicimos el torno pasado, no fue mérito de 1 o 2, fue mérito de todos, de la misma manera que el torno que estamos haciendo ahora no es responsabilidad de uno o dos, es responsabilidad de todos”, señaló el técnico brasileño.

Leal Da Silva fue más allá de repartir culpas, pues dijo que a cada integrante del Atlético de San Luis le toca reflexionar sobre lo que se hizo bien o mal en este torneo que está por concluir la próxima semana.

“Creo que a cada uno le toca hacer una reflexión de las cosas que tenemos que cambiar, no sólo para el siguiente torneo, sino para la carrera de cada uno y también saber cuáles fueron las cosas que no salieron por otros factores, porque al final personalmente no empecé ayer a trabajar y los jugadores tampoco empezaron el torneo pasado a jugar futbol”, comentó.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Atlético de San Luis en el Torneo Apertura 2023 llegaba a la última fecha con 24 puntos, hoy en día cuentan con 13 unidades, muy lejos del objetivo de por lo menos alcanzar los puestos de Play-In, de ahí que pidió a todo el plantel tomar esto como experiencia para la siguiente temporada.

“Reflexionar por las cosas que no salieron bien, aprender con esa experiencia y tratar de salir más fuertes, tanto como persona como profesionales”, mencionó el entrenador que tendrá su último partido de la temporada ante Santos el próximo domingo 28 de abril.

Afortunadamente para el Atlético de San Luis no podrán caer al último lugar de la tabla general pase lo que pase ante los laguneros en la última jornada, pues Puebla se quedará en ese sitio.