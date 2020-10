Gloria Murillo dejó tierras potosinas para cumplir sus metas

La oportunidad de poder estudiar y seguir practicando deporte fue lo que hizo que la atleta Gloria Murillo dejará su natal San Luis Potosí para radicar en Monterrey, Nuevo León.

"Tenía unos quince o dieciséis años de edad cuando me llegó la invitación para poder irme a estudiar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me ofrecían además de estudiar practicar deporte, principalmente el atletismo de pista que era lo que me gustaba. No lo pensé y me fui a vivir a Monterrey, de ahí que se quedó mi familia y amigos en San Luis Potosí, junto con mi infancia".

En entrevista para el reality show Exatlón 2020 en el que participa, la potosina comentó que desde los cinco años empezó a gustarle el deporte, "me inicié en la gimnasia más a menos de manera más competitiva a los seis años, estuve en una escuela en mi ciudad natal, incluso me fue bien porque hasta representé a San Luis Potosí en un campeonato nacional. De ahí brinque al atletismo de pista, de velocidad pues siempre he sido rápida para correr, por lo que me gustó y pues sigo en este deporte, aunque también practiqué futbol un tiempo".

Cabe mencionar que Gloria del Carmen Murillo González, nació un 27 de abril de 1995 en la capital potosina, pero radica en la ciudad de Monterrey desde el año 2010. Actualmente es licenciada en Ciencias Ejercicio por la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudia una maestría en Mercadotecnia Deportiva, por lo que representa al equipo de atletismo de los Tigres de la UANL.

"Pues en el deporte puedo decir que soy una persona muy apasionada, muy entregada, me gusta cumplir mis metas y esforzarse hasta lo último por conseguirlas. Soy muy perseverante".

En cuanto a su participación en el Exatlón 2020 donde forma parte del equipo rojo llamado Titanes, Gloria comentó que ya cumplió seis semanas, las que han sido extenuantes en lo competitivo, "día con día tienes que entregarte al máximo para sumar victorias, porque el que menos tenga está en riesgo de eliminación. Me he sentido muy bien y pues la idea es llegar lo más lejos posible con mi equipo y luego en lo individual, pero hay que ir paso por paso".

EL DATO

Entre los hobbies que tiene Gloria Murillo es el gusto por jugar videojuegos y el cosplay, así como por el modelaje.

