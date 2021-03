[Galería] Se manifiestan dueños de gimnasios y academias deportivas

La Asociación Multidisciplinaria de Deporte Potosino realizó su manifestación pacífica, donde exigían a las autoridades municipales y gubernamentales, le exención de apertura de horarios para los gimnasios y academias deportivas de la entidad, colocando al deporte como estandarte contra la batalla ante el Covid-19.

Desde las 9:00 horas, dueños de gimnasios y profesores de las diferentes academias deportiva se comenzaron a reunir a un costado de la Glorieta Juárez, para después comenzar a avanzar por la lateral de la Av. Salvador Nava.

Martín Báez | El Sol de San Luis

El primer punto de parada fue la Unidad Administrativa Municipal para después enfilarse a la Casa de Gobierno; en ambos lugares hicieron saber sus inconformidades, haciendo saber las pérdidas económicas y el cierre de diferentes espacios deportivos que por motivos de la pandemia se han visto afectados.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Susana Rodríguez, representante de la AMDP, fue clara en señalar la petición de extender los horarios para los espacios deportivos, que desde hace un año han cumplido con la petición de las autoridades y que ahora, 12 meses después, se siguen viendo afectados por esta situación.

Martín Báez | El Sol de San Luis

“El piso no es parejo para todos, hay gimnasios que tienen horarios de 5 de la mañana a 11 de la noche, entonces que tengo que hacer para que me den esos horarios; ahorita somos la única ciudad con horarios restrictivos, a que se debe esto; hay autoridades con las que he platicado que me han dicho que no han hecho deporte en toda su vida” comentó Rodríguez.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Enfatizó que ellos llevan un control de acceso a sus espacios “eso nos permite, en caso de haber que se detecte una persona contagiada, de inmediato poder estar en contacto con el resto el grupo que estuvo con ella y así poder aislar a las personas y evitar más contagios; este control nos permite saber que temperatura tuvo una persona que ingresó a un espacio en días específicos, puede ser un día, una semana o meses.”

Martín Báez | El Sol de San Luis

Todo esto sin mencionar el aspecto económico que han visto mermados sus ingresos “nosotros no nada más vivimos de lo que son las mensualidades, de nosotros depende el nutriólogo, el fisioterapeuta, la señora del aseo, la recepcionista a los instructores, i es una derrama económica la que no hemos percibido por cuestiones del trabajo” finalizó.

La petición más señalada por parte de la Asociación Multidisciplinaria de Deporte Potosino es que las autoridades les permitan trabajar con horarios más amplios y así evitar aglomeraciones con un horario restringido.