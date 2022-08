‘Tecatito’ Corona queda fuera de Qatar 2022 por lesión en el tobillo

El mexicano Jesús 'Tecatito' Corona sufrió una rotura de peroné y ligamentos en un tobillo en el último entrenamiento del Sevilla, por lo que se perderá el Mundial de Qatar 2022, explicó el club en un comunicado

"Tecatito sufre una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo. ¡Mucho ánimo, @jesustecatitoc! ¡Desde ya te esperamos de regreso con ganas! :muscle: #WeareSevilla #NuncaTeRindas"., se lee en Twitter.

Luego de haberlo trasladado de urgencia a un centro de servicio médico se determinó que Corona deberá ser operado la tarde de este jueves, intervención a cargo del doctor Najarro en el hospital de FREMAP.

El jugador no podrá participar en el Mundial ya que este tipo de lesiones requieren de una recuperación que tarda entre cuatro y cinco meses.

A través de un video que se dio a conocer en redes sociales, el ofensivo Corona conformaba el trío ofensivo titular en la Selección Mexicana junto a los otros europeos Raúl Jiménez e Hirving Lozano, sin embargo, en Medio Oriente no podrá volver a formarse.

Tecatito ha sido uno de los jugadores con mayor participación en la gestión de Martino desde el 2019 con un total de 31 juegos y 2,098 minutos entre eliminatorias, amistosos y Copa Oro, de hecho es uno de los que más participó en la clasificación al Mundial.

El Tata ahora deberá encontrar a su reemplazo de forma irremediable. En esa posición se encuentran hombres como Alexis Vega, Alejandro Zendejas, Uriel Antuna y hasta Diego Lainez.

La esperanza goleadora del Tricolor ha sufrido un duro golpe. En el Mundial no se podrá contar con uno de los hombres más desequilibrantes y de mayor potencia, por lo que será una dura baja para Qatar 2022.

Julen Lopetegui habló de la lesión de Tecatito

En conferencia de prensa, el estratega del conjunto sevillano, Julen Lopetegui, no abundó en muchos detalles de la lesión de Jesús Corona, pero adelantó que aunque se esperan los resultados de las pruebas finales, la situación del ex jugador del Porto, no tiene buena cara.

Corona era uno de los hombres de confianza de Lopetegui para esta campaña, la cual arrancó la semana pasada y donde 'El Tecatito', que llegó en el pasado mercado invernal, inició de titular ante Osasuna, que terminó por llevarse el encuentro 2-1. Corona participó el año pasado en 22 compromisos, en los cuales marcó dos tantos y colocó cuatro asistencias.

