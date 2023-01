¿Qué es la Kings League de Piqué y por qué hay conflicto con la liga española de futbol?

Gerard Piqué, Sergio Agüero, Javier Hernández a lado de Ibai Llanos, Dj MaRiio y Juan Guarnizo son algunos de los miembros destacados de la Kings League, torneo de futbol 7 que reúne a varias figuras del balompié mundial con streamers de renombre internacional, pero te has preguntado, ¿de qué se trata y cómo se juega? Aquí te lo explicamos.

La Kings League tiene un total de 12 equipos que participan en el torneo y fueron armados por figuras de renombres tanto de los streams como del futbol, los equipos participantes son Porcinos FC (Ibai Llanos), 1K (Iker Casillas), Kunisports (Kun Agüero), Saiyans FC (The Grefg), Jijantes FC (Gerard Romero), Los Troncos FC (Perxitaa), Aniquiladores (Juan Guarnizo), Pio FC (Samy Rivera), Rayo de Barcelona (Spursito), El Barrio (Adri Contreras), xBuyer Team (XBuyer) y Ultimate Móstoles (DjMaRiio).

Futbolistas y exfutbolistas han ayudado a que el torneo tenga una relevancia de carácter mundial gracias también a la participación de distinguidos youtubers e influencers que participan como jugadores o entrenadores.

El sonado evento dio inicio apenas el 1 de enero pasado y por medio de 11 jornadas a jugarse cada domingo, se decidirán qué equipos avancen a los playoffs para poder coronar a un campeón.

Una de las reglas que tiene la Kings League es que es fut7, por lo que cada equipo deberá alinear a 6 jugadores de campo y un portero en una cancha sintética techada, además, cada partido se puede seguir por medio de las transmisiones de Twitch que realiza el canal focial del torneo.

Después de sus primeras dos fechas, el torneo ya es un éxito total a través de Twitch luego de llegar el pasado domingo 8 de enero a un pico de 945,400 espectadores de manera simutlánea durante el duelo entre KuniSports y xBuyer Team, el cual se llevó el equipo dirigido por Sergio Agüero.

El impacto del evento ha sido tan fuerte y sonado, que incluso Javier Tebas, presidente de La Liga quiso minimizar el trabajo del exdefensor del Barcelona, Gerard Piqué, en la Kings League:

“Esto es como si Pasapalabra puede ser competidor de La Liga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. Recuerdo cuando Ibai Llanos y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue. Dos partidos retransmitieron.

Y pareció cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución. No quiero decir que esto dure dos partidos, pero tengamos perspectiva de lo que hay y lo que no hay. Esta pregunta me la tienen que hacer dentro de seis meses”.