Habrá un 30% de aforo para el Atlético de San Luis contra Toluca

La negociación entre la directiva del Club Atlético de San Luis y Gobierno Estatal fructificó y se anuncia que para el partido del sábado 12 en el estadio Alfonso Lastras habrá un 30% de aforo permitido.

A pesar de que el semáforo epidémico en la entidad está en color naranja se permitirá el acceso a los aficionados, en este caso cerca de 8 mil aficionados al coloso de Valle Dorado, el que oficialmente tiene un cupo total de 25 mil 709.

"Gracias al apoyo del gobierno local y las autoridades de salud, se permitió utilizar el 30% de la capacidad en el estadio Alfonso Lastras Ramírez para el partido entre Atlético de San Luis contra Toluca, de la jornada 5 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

En virtud de lo anterior, se permitirá el acceso al juego a todos los abonados del Club. Asimismo, un número limitado de boletos se pondrán a la venta, tanto en línea como en las taquillas del estadio.

Reiteramos nuestro compromiso con la salud de los potosinos, por lo que enfatizamos en seguir todas las medidas y protocolos de salud establecidos, particularmente el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia", señala textualmente el comunicado emitido por la directiva del Club Colchonero.

En cuanto a los otros partidos de la jornada 5, los aforos permitidos son los siguientes: Para el sábado 12 Guadalajara vs. Tigres, 60%. Cruz Azul vs. Necaxa, 100%. Santos Vs. América, 80%. Y el domingo 13: Pumas vs. León, 100%, y Pachuca contra Querétaro, 30%.