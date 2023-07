Atlas recibe sanción económica tras polémica por mensaje nazi

La Leagues Cup no pasó por alto la publicación de Atlas en la que realizó una apología al nazismo tras su juego contra el New York City. El cuadro rojinegro borró su tuit e incluso se disculpó, pero eso no los salvó de recibir una multa económica.

El castigo fue revelado por la organización. “Por su publicación en redes sociales, posterior al partido antes el Club New York City FC, el Comité Disciplinario de la Leagues Cup resolvió sancionar económicamente al club Atlas por transgredir lo establecido en los artículos 3.3, 17.58 y 17.61 del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2023, así como los principios que promueve la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)”, se informó.

Puedes leer: ¿Luis Chávez jugará en Rusia? Medios de Moscú aseguran que hay acuerdo con el Dynamo

El artículo 3.3 que trasgredieron los Zorros dice, “El club participante se compromete a abstenerse, y a hacer que sus jugadores, cuerpo técnico y empleados se abstengan, de cualquier comportamiento ilegal, inmoral o poco ético que dañe o pueda dañar la integridad y la reputación de la competencia o del deporte, y a cooperar plenamente y en todo momento con los Comités de Leagues Cup en su esfuerzo por prevenir, investigar y sancionar dichas conductas”.

Foto: Captura de pantalla TW Club Atlas

¿Cuánto tendrá que pagar el Atlas?

El otro artículo que violaron menciona que “los clubes son responsables de la conducta indebida de sus empleados, acompañantes, participantes y demás personal. Estén o no acreditados durante un partido”, refiriéndose a sus encargados de redes sociales.

Futbol Atlas lanza mensaje nazi por arbitraje en la Leagues Cup: club tuvo que disculparse públicamente

El castigo para los rojinegros va de los 16 mil pesos a los casi 900 mil pesos mexicanos. El monto total no fue revelado. “Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones, los clubes participantes que no cumplan con las obligaciones contenidas en el Reglamento del Torneo, y demás protocolos, lineamientos y directivas para la competencia, incluyendo los lineamientos y protocolos de infraestructura, seguridad, comunicación y marketing, serán sancionados económicamente desde mil dólares estadounidenses (USD $1,000) hasta cincuenta mil dólares estadounidenses (USD $50,000)”.

PIOJO Y SALCEDO RECIBIERON ADVERTENCIA

La Leagues Cup agarró parejo. En el mismo comunicado se informó que Miguel Herrera de Tijuana y Carlos Salcedo de Cruz Azul recibieron una advertencia tras criticar el trabajo de los árbitros. El Piojo en conferencia de prensa y el Titán a través de sus redes sociales.

PULIDO SUSPENDIDO

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al que le fue peor fue a Alan Pulido. El delantero del Sporting Kansas City “fue sancionado con dos partidos de suspensión por conducta violenta en el partido ante Cincinnati FC”, se informó. Alan se va a perder el juego contra Chivas del siguiente lunes.

Publicado en ESTO