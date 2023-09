Fortaleza ganó la Copa Interclubes de Futbol para Ciegos

El equipo Fortaleza de Perú se adjudicó el título de la Copa Interclubes de Futbol para Ciegos al vencer por 2–0 a Jaguares de Costa Rica en la gran final que se celebró en la cancha de la Unidad Deportiva la Garita de Jalisco en la capital potosina. Por otro lado, la escuadra de Cundinamarca de Colombia fue más contundente y aprovechó los errores del Club América de la Ciudad de México para imponerse por marcador de 3–0.

Fue un gran torneo en el que los jugadores ciegos tuvieron la oportunidad de enfrentarse a equipos de otros estados y países durante 4 días de competencia y en el DIF de la capital y Deporte capitalino dieron las facilidades para la realización de este evento.

Cortesía Deporte de la capital

Al final se entregaron los trofeos para los mejores equipos, primero pasó Cundinamarca de Colombia por su reconocimiento, posteriormente Jaguares de Costa Rica que hizo un gran torneo per no le alcanzó y por último y con la canción “We are the Champions” de Queen, pasó Fortaleza de Perú por su título de campeón.

También se premió a Julián Jaramillo que con 16 goles fue el mejor romperedes del torneo, también se reconoció Iván Darío del Cundinamarca de Colombia como el mejor portero.

Cortesía Deporte de la capital

Además, se entregó un reconocimiento a los árbitros Diego de Luna Paola Camacho y Gabriel González, así como también los organizadores destacaron la labor de los voluntarios que ayudaron durante los días de competencia.

Pablo Millán, organizador del evento, dio a conocer que para el próximo año la Copa Interclubes de Futbol para Ciegos volverá a la capital potosina por lo que a partir de ahora se comenzará a trabajar en la siguiente edición.