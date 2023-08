[Video] Fermín Rivera listo para dos importante corridas en casa

Con la emoción en su rostro al tener en puerta dos compromisos en su tierra natal este viernes 11 y sábado 12 de agosto en la capital potosina y municipio de Santa María del Río, el matador de toros Fermín Rivera se muestra optimista de poder mostrar su arte a todos los asistentes.

"Contento de poder actuar en dos corridas importantes para mí y compañeros de cartel, porque son en mi tierra natal y ante mi gente. Se que es un compromiso mayor por tratarse de estar en casa, pero lo asumo con toda la responsabilidad que conlleva y con la firme idea de salir como triunfador, dejando mi arte en el ruedo", comentó en entrevista para El Sol de San Luis.

Sobre la corrida del sábado 12 en Santa María del Río que lo integran solo potosinos, "sí me motiva y mucho ese cartel como mencionas de pura gente potosina, con el rejoneador Eduardo Zendejas que será su presentación ese día, lo acompañaran los Forcados Potosinos en su 18 aniversario, y los de a pie como es José Sainz y un servidor con astados de Santo Domingo del debutante Fernando Labastida".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cabe recordar que el año pasado, Fermín actuó en la misma plaza, también en el mes de agosto y salió triunfador en ese ocasión en un mano a mano con Ernesto Javier "Calita".

"Me fue bien en el 2022, le corté un rabo al toro y bueno, volver a a poder actuar en esa plaza que me gusta mucho. La verdad que siempre uno intenta corresponderle a la gente que al final paga un boleto, que te va a ver, pero luego el toro es caprichoso y a veces la suerte no te acompaña por una u otra cosa. Pero la responsabilidad como torero es dejar todo, entregarte, no importa la circunstancias y en este caso, como triunfador que llegó, pues está el objetivo de repetir y hacer mejor las cosas que en el 2022. Además es una plaza que me gusta mucho, es pequeña, la gente está muy cerca del ruedo y eso impone, pero motiva".

Fermín Rivera también estará el viernes 11 en la Plaza de Toros Monumental El Paseo, en el regreso del rejoneador potosino Rodrigo Santos, además de Uriel Moreno "El Zapata" y Fermín Espinosa "Armillita", con ocho astados de Gómez Valle.

"Espero que en ambos pueda salir triunfador, de mi parte invito a la afición potosina porque si queremos mantener esta fiesta taurina, lo importante es asistir a las corridas, tanto en la capital como interior del Estado", apuntó Fermín.

LA FRASE

"En este 2023 he estado solamente en un par de corridas y un festival, pero he toreado muchísimo en el campo y estoy muy preparado para lo que venga", afirmó el torero potosino.