Equipo Canel's-Zero uno se mantiene en la pelea en la Vuelta a Guatemala

El equipo intercontinental potosino de ciclismo Canel´s-Zerouno-Mavic se mantiene en la pelea por la Vuelta a Guatemala 2020, eso de la mano de Santiago Ordóñez que continúa siendo su mejor hombre en esta competencia, luego de finalizar a minuto y medio del ganador de la octava etapa de este giro.

Esta octava fecha tuvo un trayecto de 90kilometros entre las estancias de San Pedo de la Laguna y Parque Arqueológico Ruinas, ruta que contó con una fuerte subida de 11 kilómetros, en donde el ciclista chiclero logró salir intacto para colarse entre los primeros lugares de la competencia.

Día complicado fue el que tuvieron los Eduardo Corte, Ignacio Pardo y Ordoñez, quienes estuvieron con los protagonistas de la etapa de principio a fin, recorrido donde se vieron viarias escapadas y que se iba dificultando por las escaladas, donde Prado buscó conquistar la meta volante.

Desafortunadamente para el guanajuatense no sumó puntos, pero tampoco los líderes de la competencia lo hicieron en las dos metas volates programadas para esta etapa, siendo estas unidades para ciclistas que no pelean nada en la tabla general.

Pese a que la fuga comenzó abrir distancia sobre el grupo perseguidor, el duelo interesante era en este grupo, pues se encontraban el sub líder Ordoñez y el líder general, Mardoqueo Vázquez; ambos arribaron a la meta a minuto y medio de los punteros de la competencia cruzando en 18 y 12 respectivamente, por lo que la general no sufrió modificaciones.

“Bueno pues nos mantenemos en pelea después de una etapa sumamente difícil con subidas que realmente pues pudimos librar para bien y más al no ser mi especialidad, terminamos en un no muy buen lugar, pero afortunadamente en metas volantes mis perseguidores al igual que yo no sumamos en las intermedias” comentó Prado.

Dentro de las clasificaciones generales en metas volantes Ignacio Prado se mantiene con el liderato sumando 27 puntos cuatro arriba del segundo, en la General Santiago Ordoñez continua en el subliderato a cinco minutos y veintidós segundos del líder, por equipos Canel’s-ZeroUno-Mavic desciende a octavo contabilizando sólo el tiempo de tres competidores.

El final de la vuelta se aproxima, la penúltima etapa tendrá un recorrido de 139.5 kilómetros por los municipios de Santa Apolonia, Patzicia, El Tejar, Ciudad Vieja, Antigua, San Lucas, Chimaltenango con meta en Aldea Chuchuca Alto de Patzún disputando Ignacio Prado y su escuadra tres metas volantes donde se podría asegurar el campeonato.

