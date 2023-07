Entrenadores de la UASLP ofrecen enriquecedor conversatorio

Jesús Castro, Fernando Montelongo, Armando Mariscal, Juan Carlos Mata y Alberto Camacho, quienes fueron entrenadores y/o funcionarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ofrecieron un conversatorio denominado "Uni-Historia Deportiva".

La charla con duración de aproximadamente dos horas, resultó enriquecedora, puesto que los ponentes recordaron aquellos años de gloria del deporte universitario, como se ha ido desarrollando y sobretodo, su experiencia al frente del grupo de jóvenes universitarios en las disciplinas de baloncesto, karate y atletismo.

Cortesía Cultura UASLP

El patio central del Centro Cultural Universitario Caja Real registró una buena asistencia, entre deportistas, entrenadores actuales, ex-funcionarios universitarios e integrantes de aquella selección femenil de baloncesto que ganó histórica medalla de plata en la Universiada Nacional.

Y parte fundamental de ese éxito fue el entrenador Jesús Víctor Castro de la Cruz, quien comandó a esa escuadra, por lo que en su intervención recordó aquella comunión que se dio entre jugadoras y cuerpo técnico, que luego de arrancar mal el torneo, logró recuperarse, llegar a la final y caer con la cara en alto, pero logrando esa presea de plata, primera en deportes de conjunto para la UASLP. Pero no solo habló sobre ese momento, también del inicio de las Ligas Deportivas, Juegos Internos, Interfacultades, etc, que han dado buenos deportistas universitarios al Estado.

Cortesía Cultura UASLP

Lo secundó Armando Mariscal Mata, uno de los mejores basquetbolistas profesionales de San Luis Potosí y actual entrenador universitario, quien charló sobre su experiencia al frente del deporte ráfaga, en la Casa de Estudios y como se ha ido desarrollando esa disciplina.

De igual manera, Juan Carlos Mata Muñiz, ex entrenador de karate de la UASLP, detalló como se logró que se creará la Comisión Nacional Estudiantil de Karate, y al a vez que reconoció la falta de apoyo para que creciera esa disciplina, que a pesar de ello ha dado medallas en Universiada Nacional.

La participación de Fernando Montelongo Azúa, ex entrenador de atletismo y ex director de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UASLP, fue también importante al señalar que actualmente es difícil que el deporte se masifique en la UASLP, dado que ya el joven prefiere el celular, redes sociales o andar de fiesta, por lo que las instituciones educativas deberán de buscar nuevos métodos para incentivar a los jóvenes a cuidar su salud, que es lo más importante si no se busca el alto rendimiento.

EL DATO

Los ponentes reconocieron que poco a crecido el deporte universitario a nivel individual, ha sido más en deportes de conjunto.