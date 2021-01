Enrique "Kadete" López causa baja del Atlético de San Luis

Con una sentida carta en sus redes sociales, el defensa español Enrique López hizo su pública su despedida del Atlético de San Luis, que horas más tarde confirmó que el futbolista causaba baja del conjunto potosino.

"Kadete" quien fue una de las piezas claves en la obtención del bicampeonato y ascenso al máximo circuito, tuvo dos etapas con el equipo rojiblanco, la primera muy exitosa entre el 2018 y 2019; luego partió a los Gallos Blancos de Querétaro con quien tuvo una discreta participación, para retornar al San Luis y ser poco tomado en cuenta, por lo que al ver que no entraba en planes del nuevo DT Leonel Rocco, optó por llegar a un acuerdo con la directiva y solicitar su baja del equipo para buscar nuevos aires a sus 26 años.

"Me hubiera encantado no tener que escribir nunca antes estas palabras, pero a veces en la vida no toda va como uno se imagina. Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante 3 maravillosos años. En primer lugar quiero darle las gracias al cuerpo técnico, cuerpo médico y utileros por su apoyo constante hacía mi. Llegué siendo un chaval y sin vosotros, no sería el futbolista y la persona que soy ahora. Gracias por hacerme feliz y hacérmelo más fácil.

A la afición, y al club en general, deciros que me siento muy orgulloso de haber sido participe de un ascenso histórico que forma parte de la ya larga trayectoria del Club Atlético de San Luis. Por último, mención especial a todos y cada uno de los compañeros con los que he tenido la gran suerte de competir vestuario todo este tiempo. Os deseo lo mejor. Tenéis aquí un amigo siempre".

EL DATO

Enrique López Fernández nacido en Madrid, España, disputó 52 partidos con Atlético de San Luis y anotó tres goles.