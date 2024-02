En el skate “me siento libre, como si pudiera hacer cualquier cosa”: Dariana

Dariana Posadas se considera una persona introvertida y algo nerviosa, cuenta que batalla platicar, pero cuando agarra confianza le gusta conversar de todo. Pero cuando se sube a la patineta es otra, se le ve seguridad al lanzarse de las rampa y coraje al levantarse de las caídas para volver a intentar los trucos hasta que le salgan.

La también estudiante de Ingeniería Industrial en el Tecnológico cuenta cómo fueron sus inicios en el patinaje, primero fue el experimentar y después se convirtió en un deporte el cual ya nunca dejó.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

“Mi mamá me compró mi primera patineta, se la pedí y me la compró, y como todos empecé con una del Aurrera, no original pero así empecé a darle, ya con el tiempo fui conociendo gente que me aconsejó, me dijo qué tabla comprar, cuáles son de mejor calidad, dónde está bueno para patinar mejor aquí en San Luis y así fui conociendo a gente que me aconsejaba, cómo hacer los trucos, cómo raspar bien, cómo hacer varias cosas”, comentó.

Al cuestionarla qué siente al andar en patineta, esa timidez se le olvida y se muestra muy segura al responder que el skate le da libertad y le deja una lección de vida.

“Me siento libre, siento como si pudiera hacer cualquier cosa, cuando saco un truco nuevo se siente muy bien. No me debo de rendir, ósea que debo seguir intentándole, aunque no salga nada, aunque sean días malos donde no me salga nada, tengo que seguir intentando”.

La joven patinadora representó a San Luis Potosí en eventos importantes a nivel nacional, siempre entre los primeros sitios que le han dejado muchas satisfacciones en su carrera en el skate.

“He ido a varias competencias a Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas y he finalizado entre el tercer y primer lugar, sobre todo aquí en San Luis he ganado primeros lugares”, mencionó.

Sobre esto, su compañera Gabriela Ortiz opinó que es una de las mejores patinadoras potosinas y cree en que ella podrá llegar aún más lejos en este deporte.

“Yo creo que Dariana si sigue constante, sin dejar de patinar, aunque trabaje, va a ser más profesional, porque yo la considero como alguien profesional”, comentó.

Dariana por último dejó un mensaje a todos los patinadores que van iniciando, en especial a las mujeres, para que nunca se rindan y sigan intentando hasta que salgan los trucos.

“Pongan mucha diciplina, no dejen de darle, si no cae el truco, no se rindan, sigan dándole y dándole, aunque se lastimen no importa, va a curar, y vas a volver a hacerlo, ósea no dejes de intentarlo” finalizó.

Dariana participó en la competencia de skate en el Festival Capital Urbano, desafortunadamente un problema físico le impidió alcanzar el podio, pero desde fuera y como buena deportista, aplaudió a las ganadoras de este evento realizado en la Plaza del Carmen.