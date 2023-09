El próximo 12 de noviembre será el Campeonato Estatal MTB

El próximo 12 de noviembre será el día que se lleve a cabo el Campeonato Estatal MTB de San Luis Potosí 2023 que tendrá como sede la Unidad Deportiva Estanzuela, Mexquitic de Carmona, en donde se espera la participación de un buen número de ciclistas potosinos.

La Asociación Potosina de Ciclismo que dirige Martin Silva hizo la invitación a los pedalistas potosinos a que participen al evento que arrancará a las 08:00 horas y que contará con una atractiva premiación para los primeros lugares.

Israel Vázquez | El Sol de San Luis

Las categorías que se estarán llevando a cabo son Elite Libre x 100 km Avanzados; AA Libre t 100 km femenil; Elite Libre FX 100 km; Gravel Promocional Libre gr 100 km. Avanzados 30 en 30-39 clave M; 100 km avanzados 40 son 40-49 o 100 km; intermedio 20-34 clave I; 100 km juvenil varonil 2005-2008 clave; 60 km infantil avanzados 2009-2010 clave G

Otras categorías serán 60 km intermedios clave B; 35 y + IB; 60 km avanzados 50 con 50-59 clave W; 60 km femenil juvenil 2005-2008 clave FJ; 60 km femenil intermedio 19-29 clave FI; 60 km femenil master 30-39 clave FM; 60 km femenil avanzados 40 40 y + FO; 60 km principiante “A” varonil 19-29 clave P; 60 km principiantes “B”; varonil 30 y + PB; 60 km varonil extra100 kg y + RR; 60 km avanzados 60 60 y + Z; 60 km fem. infantil avanzados 2009-2010 clave FG; 60 km fem. principiante 19 y + FP; 60 km fem amateur libre clave FY; 30 km var. amateur libre clave PY; 30 km inf. C; varonil 2011-2012 c 30 km inf. femenil c 2011-2012 cf 30 km.

Israel Vázquez | El Sol de San Luis

La premiación para varonil y femenil será a los primeros 10 en arribar a la meta recorrido 100 km, el primer lugar 6 mil pesos; segundo 4 mil 500 pesos; tercero 3 mil pesos; cuarto 2 mil 500 pesos; quinto 2 mil pesos; sexto 1 mil 500 pesos; séptimo mil pesos; octavo 600 pesos; noveno 400 pesos; y decimo 300 pesos.