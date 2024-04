El potosino Edwin Oropeza va por el oro al Festival Olímpico de Box

Antes de partir a Oaxtepec, sede del Festival Olímpico de Boxeo, Edwin Daniel Oropeza lanzó una promesa a sus padres: traerse una medalla del evento y el pase a los Juegos Panamericanos Juvenil a realizarse en 2025.

Cuenta Edwin que a su mamá no le gusta el box, y la entiende pues sabe que se juega el físico arriba del cuadrilátero, pero en el fondo sabe que lo apoya al igual que su papá, quien lo alienta a alcanzar sus metas.

“A mi mamá no le gusta mucho el boxeo, pero pues mi papá me dice que le eche todas las ganas del mundo si es que quiero llegar a donde quiero llegar”, comentó el boxeador que competirá en los 66 kilogramos.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

En el último año, Edwin comenzó con los combates más en forma, logrando triunfos valiosos que lo han catapultado como una de las promesas de medalla en este evento nacional.

“Llevo apenas dos años y medio en el boxeo, un año apenas ya iniciando mis peleas, de hecho, el regional fue el torneo donde fueron mis primeras peleas y pues las gané”, dijo el pugilista quien recuerda que fue contra un peleador de Durango dónde se pudo ver su potencial al noquearlo.

Su entrenadora, Verónica Velázquez Ramírez, le tiene mucha fe pues sabe que ha trabajado duro hasta donde está y confía en que alcance la gloria en este torneo.

“Él está muy fuerte, hemos estado trabajando muy duro para este torneo, primero fue para lo del regional del que estuvimos trabajando, tuvo muy buenas participaciones y ahora vamos al Festival Olímpico”, mencionó la maestra Verónica.

El peleador potosino recuerda que en sus inicios veía los entrenamientos de los boxeadores, la diciplina, las ganas y que se los llevaban de viaje a combatir a otros estados representando al estado, él quería lo mismo por eso se metió a trabajar duro al gimnasio.

“Sentí que en el primer momento cuando empecé a entrenar que el boxeo me empezó a gustar. Empecé a ver a las personas de aquí que se los llevaban a pelear y dije no pues quiero ser como ellos y pues aquí estamos”, compartió.

Este deporte le ayuda no solo en lo físico, sino también en lo emocional, por lo que invitó a quienes quieran practicarlo a que se animen a disfrutar de esta disciplina deportiva.

“Me siento bien, me siento relajado, no lo uso para pelearme en la calle, más que nada pues por defensa personal si llega a pasar algo, pero pues me he sentido muy bien, tranquilamente todo normal”, mencionó.

Por último, el pugilista de San Luis Potosí lanzó una promesa, más para sus padres quienes lo han apoyado en esta aventura en el deporte: “Les prometo que voy a traer aquí la medalla me voy a ir a los juegos panamericanos y voy a representar a México”.

En este evento habrá pugilistas de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí, esta última con Diego Hernández, Hugo Santos, Anthony Méndez, Ángel Ruiz, Edgar Hernández, Ezequiel Ramírez y Edwin Oropeza.