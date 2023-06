(Crónica) El Maratón Internacional Tangamanga y los desafíos personales

4 mil 620 corredores tomaron parte en la edición 37 del Maratón Internacional Tangamanga 2023 y carreras simultáneas de 10 y 21 kilómetros, con salida y meta en el Parque Tangamanga Uno, frente al Planetario.

Una gran fiesta atlética fue la que se vivió desde las 6 de la mañana y hasta las 14:00 horas que llegó la barredora con el último corredor de la prueba de maratón, al interior del Parque Tangamanga Uno.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Atletas provenientes de buen número de entidades del país y de Kenia se dieron cita desde temprana hora para calentar los músculos, las piernas, poner la mente con el "chip" de no cansancio, dolor o agotamiento.

Antes de las 7:00 de la mañana partieron los cuatro corredores sobre silla de ruedas y uno con discapacidad física, para diez minutos después los Honores al Lábaro Patrio, y enseguida arrancar los atletas convencionales, los más de 4600 que se dieron cita, la mayoría con su playera oficial conmemorativa de la diversidad en una gran serpiente humana.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Apenas a la media hora arribaron los de 10 kilómetros, y una hora después los de 21K, algunos agotados o tros enteros. Pablo Torres, de Monterrey nos dijo a su llegada: "Woow, el clima es seco y afecta, me aventé el medio maratón y si la sufrí, pero la mente fue más grande que mi cansancio, no podía dejarme vencer", comenta mientras los paramédicos lo trasladan a la zona de masajes en silla de ruedas.

No faltaron las pancartas motivando al familiar, amigo, pareja o al compañero de equipo, los hijos recibiendo a papá o a mamá, que agotados, se abrazaban de su ser querido y como magia desaparecían por unos instantes los sufrimientos, las caras de angustia ante el esfuerzo realizado.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Y quienes dieron "la nota" fue Aldo Saldaña Franco, al pedirle matrimonio a su pareja Dulce Mendoza López, con una lona que rezaba "¿te quieres casa conmigo?", que fue coronado con la llegada de un mariachi. Ella se dejó consentir y le dio el "sí", así que habrá boda.

Pasadas las dos horas del inicio, empezaron a arribar los maratonistas, la keniata Dorcas Kangogo, ganadora absoluta, con un español fluido nos comentó muy feliz, "era mi revancha, el año pasado me descalificaron y vine ahora si a ganar y lo logré. Mi hermano también ganó el medio maratón y la verdad que es doble acontecimiento. Logré despegarme de una mexicana al kilómetros 25 y de ahí ya no me pararon. Me llegó el cansancio en el 40K, pero no me deje vencer, hoy no podía perder".

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Agotados, exhaustos, ayudados por paramédicos, ya cuando el calor hacía de las suyas, arribaban atletas jóvenes y adultos, hombres y mujeres que se desafiaron, algunos lo lograron, otros no, como Don Pedro Torres, de 47 años, quien triste comentó: "Me vencí al kilómetro 30, ya era mucho dolor, calambres y una ampolla que sentía en mi pie, ni modo abandoné, será para otra ocasión".

Así cada cual con su historia, con su metas propias, corriendo con el corazón y con la mente fija en el objetivo: la meta, cuando ya el cuerpo no responde, pero la mayoría sin vencerse y explotando de júbilo cuando se cruza la meta, ya no importando el tiempo, se logró completar los 42 kilómetros 195 metros, y eso es lo que cuenta.