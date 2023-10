El deporte de la UASLP es valioso y debe resurgir: Aníbal Ibarra

La tarea de sacar del hoyo en el que se encuentra desde hace muchos años el deporte la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es fácil, pero Aníbal Roberto Ibarra Loredo asume ese reto desde el momento en que fue designado nuevo coordinador del área deportiva, por parte de la doctora Ana Luisa González Sánchez, jefa de la División de Servicios Estudiantiles, de quien depende el área deportiva, con total respaldo del doctor Alejandro Zermeño Guerra, Rector de la UASLP.

A unos días de su nombramiento, que fue previo al Medio Maratón Atlético Universitario, ofreció una entrevista exclusiva a El Sol de San Luis. "Primero decirte que soy egresado de esta Universidad Autónoma, que ha sido siempre parte de mi vida, y siento los colores, es mi Alma Mater y es un compromiso muy grande para un servidor. El conocer el proyecto que me presentó la doctora y el Rector me llamaron la atención y decidí aceptarlo, porque me gustan los retos y este es uno muy especial para mi", nos comenta el ingeniero químico con especialidad en Sistemas de Calidad y Minerales.

Agregó que cuenta con una total apertura para desarrollar su labor, "aunque como en todo, tengo una jefa al que le tengo que rendir cuentas, pero he platicado con ella ya de varios proyectos que quiero echar a andar y le han parecido bien. En estos días he platicado de los proyectos e ideas que busco con los entrenadores, algunos de ellos ya los conozco de hace tiempo, pero les he dicho que debemos diversificar los recursos que tenemos y ver cómo podemos hacer que brillen las y los atletas de nuestra universidad".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Reconoce y sabe que el deporte en la UASLP no pasa desde hace tiempo por sus mejores momentos, como en antaño. "Hay gente que tiene muchos años laborando en la Universidad y a la vez son personas valiosas, que traen bien puesta la camiseta, y otros nuevos que quieren empujar fuerte, por lo que vamos a equilibrar esas ganas con la experiencia que se tiene, por lo que soy el más interesado en que esto camine y crezca; en mi última parte como deportista activo, pase por la Universidad pero nunca se me dio el representarla en una competencia nacional, como yo hubiera quería, pero si sentía los colores y la identidad que te da el ser de la UASLP, entonces como me pasó a mi, eso hay que proyectarlo con tantos jóvenes que se tienen.

Por ello entre mis planes está primero generar masividad en el deporte universitario, recuperar esas buenas cosas que se venían haciendo y que se han perdido con el transcurso de los años. Ahora que ya pasó el Medio Maratón Universitario, nos enfocaremos totalmente en los Juegos Internos y resurgir los Juegos Interfacultades, que son un gran semillero de talentos para las selecciones de los distintos deportes, y por qué no crear Academias para darle seguimiento a los deportistas, que crezcan con la UASLP y se identifiquen con los colores, con su Alma Mater".

Ahondó que con el respaldo de las autoridades y de la mano de los entrenadores, se pueden hacer muchas cosas, "la idea es cerrar filas y buscar que las selecciones tengan a los mejores universitarios en sus filas, tanto convencional como adaptado, donde también hay buenos representantes. Todos merecen que les pongamos atención, que se les apoye y que con su imagen y buen desempeño, sean motivo de orgullo para que otros estudiantes de las diferentes facultades y escuelas quieren practicar el deporte y representar a la UASLP.

Asimismo es importante que los campos de pruebas de nuevos talentos no deben ser solo en la capital, sino que vayamos a los diferentes campus que se tienen al interior del Estado para que también se observen jóvenes. Que un grupo de entrenadores viaje a los municipios y conozcan universitarios que seguramente querrán integrar alguna selección deportiva. Aquí la idea es sumar talento.

Hay 32 mil estudiantes y yo creo que es casi una obligación que los mejores estén en las selecciones de los diferentes deportes, porque urge que la Universidad tenga mejor presencia en Juegos Nacionales CONDDE, que se logren más medallas, que no se ganarán de la noche a la mañana, pero que se busque esa posibilidad poco a poco".

Le cuestionamos si las autoridades le pusieron un tiempo para alcanzar metas. "Creo que los objetivos o metas que se buscan es algo que todos debemos tener en cuenta, a corto, mediano o largo plano, desde administrativos como entrenadores, el dar resultados en un trabajo que se te asigna siempre es importante, nadie tiene el puesto garantizado. Lo que si me pidieron ambos es que ningún deportista que quiera representar a la UASLP se quede sin competir, que todas y todos los interesados en participar en alguna disciplina, tengan las facilidades y el apoyo para hacerlo, que no suceda como los Juegos CONDDE pasados que se quedaron muchos fuera por errores administrativos o falta de voluntad de querer apoyarlos.

Por lo pronto, lo que he notado es una total disposición para que esto crezca, y no hay un plazo forzoso para ver si me quedo o me voy. Lo que si está claro es que el trabajo va hablar por uno o por todos, y vamos ha realizar nuestro mejor esfuerzo, con el conocimientos que tenemos para que el deporte universitario mejore, camine y sobretodo difundir lo que tenemos, que es otro aspecto que debemos mejorar, la difusión ante la sociedad y en la prensa deportiva", apuntó.

LOS DATOS

Aníbal Roberto Ibarra Loredo cuenta con una amplia experiencia en el área deportiva de más de 12 años.

En el año 2022 fue electo Premio Estatal del Deporte como mejor entrenador.

Es entrenador de varios campeones nacionales en atletismo y Triatlón, con su equipo Canel's AVCO - RG2.

Hace unos meses fue director de Desarrollo del Deporte en el INPODE.