Dos futbolistas potosinos, convocados al Torneo “Maurice Revello 2024”

Un total de veinticuatro futbolistas fueron convocados a la Selección Nacional de México Sub 23, que será la que participe en el torneo “Maurice Revello 2024” en territorio francés.

Entre ellos aparecen dos potosinos, el defensa del América, Ramón Juárez, y el delantero de Rosario Central de la Liga de Argentina, Luca Martínez Dupuy.

El torneo también conocido como “Esperanzas de Toulon”, se disputa del 3 al 16 de junio en Francia. Esta será la edición 50 de este prestigioso certamen galo, cuya primera edición se celebró en 1967.

El formato de competencia consiste en dos grupos de 5 equipos cada uno, los ganadores de cada grupo, se enfrentarán en la gran final del torneo, mientras que los segundos lugares se enfrentarán en el partido por el tercer lugar.

Cortesía / Selección Mexicana

De acuerdo al sorteo quedaron conformados así: GRUPO “A”: Arabia Saudita, Corea del Sur, Costa de Marfil, Francia y México. GRUPO “B”: Egipto, Italia, Japón, Panamá y Ucrania.

El calendario de México es el siguiente: 5 de Junio - México vs Francia; 7 de Junio - México vs Arabia Saudita; 9 de Junio - Costa de Marfil vs México, y 11 de Junio - Corea del Sur vs México.

En cuanto a los potosinos, Ramón Juárez ha tenido un gran torneo con América en la Liga MX, en el cual ya están en semifinales y el zaguero ha disputado los partidos que van de liguilla.

Por su parte, Luca Martínez Dupuy ha ido poco a poco subiendo su nivel con el Rosario Central en Argentina, por lo que se ganó su llamado y será junto con Oziel Herrera, de Tigres, Edson Álvarez, de Xolos, Edson Ayón, de Querétaro y Raúl Monreal, de Necaxa, los delanteros del tricolor y los responsables de aportar a la ofensiva.

En la defensa, Juárez comparte posición con Huescas, de Cruz Azul, Monroy, de Pumas, Berlanga, de Pachuca, Alcantar, de Necaxa, Gómez, de Xolos, Rodríguez, de Necaxa, y Campos, de Los Ángeles Galaxy de la MLS.

EL DATO

Ramón y Luca jugarán su segundo torneo “Maurice Revello”. El año pasado también fueron convocados.