Doce eventos deportivos se realizarán en la FENAPO

Se acerca el mes de agosto y con ello la fiesta de la Feria Nacional Potosina, que para este 2022 ya tiene programado su calendario de eventos deportivos, mismos que fueron reducidos en cantidad y ahora únicamente serán doce los que conformen toda la gama deportiva, descartando algunas actividades que incluso ya se habían convertido en una tradición en estas fechas.

La directora general de la FENAPO, Martha Elena Romero, señaló que será la semana próxima cuando se dé a conocer el calendario completo de actividades “Todavía los estamos definiendo, se van a estar presentando la próxima semana y ya vamos a tener definidos cuales eventos serán.”

A lo largo de la FENAPO, se tenían contemplados alrededor de 30 eventos deportivos, en los que se incluían los clubes deportivos que para este año no serán tomados en cuenta, y que albergaban torneos nacionales e internacionales de frontón, tenis, natación, raquetbol, basquetbol entre otros

“Estamos englobando a las diferentes organizaciones que querían participar, para hacer eventos más grandes y de mayor calidad” comentó la encarada de las actividades generales de la FENAPO 2022.

Por el momento la carrera Canaco, que era toda una de las infaltables en el programa de actividades, para este años no entra en planes de los coordinadores deportivos de la feria “por el momento no entra en planes, estamos contemplado hacer otra carrera pero toda vía no la tenemos definida.”

Aunque no se mencionaron los eventos hasta el momento se sabe que el calendario estará conformado por un Torneo de Box, Torneo Nacional de Voleibol, Torneo Nacional de Handball, Torneo de Futbol infantil y Juvenil, Campeonato Nacional de Basquetbol, Relevos de Natación, Clásica “San Luis Rey” de Ciclismo, Festival de Artes Marciales y Deportes de Contacto, Torneo Charro, Torneo de Ajedrez, Torneo Nacional de Squash y Torneo Nacional de Basquetbol sobre Silla de Ruedas.

DATO

Será el próximo miércoles cuando se realice la presentación oficial de los eventos deportivos.