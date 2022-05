DIF Municipal anuncia la primera Carrera “Por la Familia”

El próximo 15 de mayo a partir de las 8:00 horas se realizará la primera carrera atlética “Por la Familia” con distancias de 3 y 5 kilómetros que tendrá como sede la Recreovía de Avenida V. Carranza, en el marco del Día Internacional de la Familia.

Así lo anunció en conferencia de prensa, la presidenta del DIF de la Capital, Estela Arriaga Márquez, quien detalló que las aportaciones de las familias y participantes contribuirán en la ampliación del área de Autismo de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Maravillas.

Será una carrera con causa para beneficio de los niños y jóvenes autistas. / Cortesía Deporte Municipal

Esta Carrera Atlética también tiene la finalidad de fomentar la solidaridad, la inclusión, actividad deportiva y la unión familiar, añadió Arriaga Márquez. La presidenta del Sistema Municipal DIF explicó las inscripciones tienen un costo de 100 pesos para la convivencia de 3 kilómetros y 150 para la carrera de 5 kilómetros. No obstante, si las personas que desean participar no cuentan con los recursos, pueden donar alimentos no perecederos.

Después de presentar la playera, medalla y trofeo se dieron a conocer las categorías de la carrera de 5 kilómetros: libre, hasta 39 años; 40 a 49 años, master; 50 a 59 años, master y 60 y más; se premiará con mil 500 pesos al primer lugar, al segundo con 10 y al tercero con 800 pesos, en cada categoría.

Todos los inscritos reciben playera, medalla y número, y con el pago benefician a los niños con autismo. / Cortesía Deporte Municipal.

En tanto que la distancia de 3K es a manera de convivencia, por lo que pueden caminar, trotar o correr, con regalo sorpresa para los tres primeros lugares.

El titular de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, dijo que la inscripción incluye un kit con playera conmemorativa, medalla, además del chip para tomar el tiempo a cargo de la empresa Winner Time SLP.

Todos los inscritos reciben playera, medalla y número, y con el pago benefician a los niños con autismo. / Cortesía Deporte Municipal

Por su parte, la directora del DIF capitalino, Jessica Albarrán Ramírez, mencionó que las aportaciones de las y los participantes permitirán habilitar un área para fomentar la autonomía y el desarrollo familiar de personas con autismo. También habrá un área enfocada a las habilidades sociales, además de reforzar la cámara multisensorial.

EL DATO

Los interesados en participar, pueden registrarse desde hoy en el DIF Municipal de San Luis Potosí, restaurante Caldería Arriaga y Gimnasios Snap Fitness.