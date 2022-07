Deportistas reciben apoyos del Ayuntamiento de la Capital

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se reunió con deportistas potosinos en la Unidad Administrativa Municipal para escuchar sus necesidades y responder a estás, por lo que de inmediato les entregó uniformes, material e incentivos a un contingente que representará al Estado en próximas competencias nacionales.

Entregó apoyosen ambas ramas a integrantes de los equipos que participarán en la etapa nacional del Fútbol Street en la ciudad de Puebla, del 26 al 29 de julio; asimismo a los de atletismo y natación ya que doce de ellos participarán en las Copas Nacionales para personas con discapacidad intelectual del Comité Olímpico Mexicano, del 28 al 31 de julio.

También los seleccionados de Karate Do, siete seleccionados que acuden al XXXI Campeonato Panamericano de Karate Do Sub 21 Juvenil Cadetes en la Ciudad de México, que se realizará del 22 al 28 de agosto próximo.

El alcalde les manifestó que con esta entrega de apoyos se cumple con las promesas establecidas, ya que hace unas semanas se comprometió con los jugadores del torneo “De la Calle a la Cancha” a uniformarlos y entregarles maletas deportivas. “Ahora la condición es que den todo su esfuerzo y desde luego que si logran seguir avanzando les vamos a dar todo el apoyo, tanto al equipo de hombres como al de mujeres. Espero que regresen de su etapa nacional en Puebla con los resultados esperados, ya que después se viene la fase mundial en Nueva York”, le dijo el alcalde capitalino.

Y aprovechó para invitarlos a que regresen y tener nuevamente una reunión tras sus respectivos compromisos, ya que se les dará todo el seguimiento a quienes representan a San Luis Potosí.

Finalmente el coordinador estatal de Street Soccer México, Israel Rodríguez Hernández, entregó dos sudaderas al alcalde y al titular del deporte en la ciudad, Luis Fernando Alonso Molina, mientras que Rocío Janeth Pérez, atleta potosina, a nombre de los deportistas reunidos agradeció el respaldo del presidente municipal.