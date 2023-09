Demonios en el campo: Gloriosa desfigura a goles a Seleccionado de CS

Hay juegos titánicos. Los que se vuelven una colección de goles definitivos, precisos y elaborados con tanto ahínco, como con los que una poderosa Gloriosa Escuadra de Reporteros aplasta, por decir lo menos, 9 goles contra 4 al Mighty Team Seleccionado de Comunicación Social.

Un juego diferente, en un campo destellante, en la modalidad de rápido; como veloces cayeron los goles más extraordinarios que un relámpago en el horizonte.

La Gloriosa Escuadra de Reporteros, no concedió a su rival, respiro ni resuello, la antes eficacia del Seleccionado de CS, quedó confundida desde los primeros minutos, por los desbordes laterales que no pudieron atajar en ningún momento, ni descifrar ante una gloriosa embestida, penetrante, con la que les achicó el campo, y ensayó la devastadora puntería.

Memes, el líder del seleccionado, desesperó, sus arengas fueron desperdiciadas, en un equipo que no llegó lo suficiente, ni en cantidad, ni acometidas, apocado, disuelto, solo contemplativo de esa aplastada titánica e indetenible.

Apenas un velocísimo Demi Infante, recongraciado con la gloria del gol, cruzaba desde medio campo, para potenciar un balón al fondo de las redes, junto al esfuerzo insuficiente del arquero; cuando el Mighty Team de CS ya anticipaba una inmensa tempestad que desfiguró sus rostros, ante la incredulidad de un equipo revigorizado, por esas derrotas pasadas.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

La tarde que desafiaba al nocturno, se quedó para ver esa potencia. El reciente fichaje de la Gloriosa Escuadra, el esforzado Chicharito avanzó retador y eléctrico, por lateral, cruzó un balón debatido que en un desfonde decidido de David Medrano -en airosa fórmula con sus compañeros- peleó ante un acorazado Leopoldo Pacheco, para devolver en una magistral jugada de tabla, y que la convirtiera en otra anotación.

No fue el único.

Chicharito acometió reanudado el juego, con afán competitivo, se deshizo de tres marcas con un zigzag desesperante a sus adversarios, dolorosos a sus espaldas, para acercarse lo suficiente y vencer en la portería rival, carismático e ingenioso. No lo pudieron detenerlo en su creatividad, en todo el juego.

Extenuados, el Seleccionado de CS muestran un cabizbajo, pero que Memes lo corrige con un grito de no derrota, aún encuentran equipo en fortaleza y no sucumbir, ante una efectividad gloriosa, ahora no descompuesta en resaltar individualidades.

Pero la Gloriosa Escuadra de Reporteros iba a ganar, no permitió la imponente sabiduría de Yeyo, ni la del arrojado y dominante Miguelito, avanzar al rival ávido de un gol que les recuperase el ánimo devastado.

Ambos equipos rivalizaron por el dominio de la estratégica media cancha, hubo encuentros, choques físicos de dolor en las piernas, nadie quería ceder en la competencia vespertina, cuando se escuchaba el trash de las luminarias encendidas.

La propuesta fue muy ingeniosa, derrapado, Facundo Castillo aceleró hacia una lateral para medirse con la defensiva de CS, los enjaquecó pero no atinó con su disparo arriba de la portería, a meter el siguiente gol.

La defensa respiraba ante esa acometida, pero no vio a quien ha inspirado confianza -aún en los más difíciles derrotas- acercarse rápido y aguerrido, la punta ofensiva, un glorioso de una pieza, idolente pero que juega y hace jugar, David Medrano, lanzó tras un rampell ingenioso, desde su pierna derecha, un trallazo cruzado hacia el otro extremo, como una centella, silbante en el atardecer, para convertirse en el cuarto gol que fijó la derrota de Comunicación Social.

Atrapados por la grandilocuencia del equipo ganador, el seleccionado de CS buscó otras oportunidades, Tony Sánchez se adelantó a fuerza, esquivó táctica, y se colocó en posición de lanzar un chute raso pero efectivo que venció al arquero de la Gloriosa, el capitán Azdrúval "Pelu" Vélez.

Las tablas del estadio resonaron cuando los equipos, se movieron al descanso de medio tiempo.

En un bando una alegría serena, en el otro, la sorpresa y la incredulidad, ante un estupendo equipo, y un estupendo carácter.

Árbitro marca la salida de juego para los minutos restantes, y Memes no pierde tiempo, quiere ser el ejemplo que demanda a gritos a su equipo, y con talento logra ganar espacio en el campo rival, y anotar un gol que se vuelve oxígeno para ellos.

En un más decente 4 a 2, Chicharito en arrebatos de un genio del fútbol, ahora cargado más a la derecha, se abalanza incontenible, en dos ocasiones consecutivas, ante lo que la defensa de CS no puede hacer nada, por ese ingenio de demasiados contenidos.

Les asesta dos goles más, y la Gloriosa Escuadra de Reporteros escala a una vencida de 6 a 2.

Un juego no termina hasta que se gana, lo leyó bien el seleccionado de CS que comenzó a reestructurarse para ser más propositivo, aún con sus lesiones, Polo Esquivel se aproxima por amplios espacios que sus rivales desatienden, nada impide que dispare con inteligencia a una portería expuesta totalmente en el lado izquierdo, y relaje el marcador a un 6 a 3.

No quiso quedarse con una impresión de tristeza, la Gloriosa Escuadra de Reporteros vuelve a cometer el mismo error de abandonar a su arquero "Pelu" Vélez que explota y demanda menos soberbia.

El juego vuelve a cerrarse otra vez a un 6 a 4.

El seleccionado de CS trató de obtener mejor rédito, pero desde antes había sido vencido por la peligrosidad de un equipo muy reestructurado, Demi Infante regresó al campo para anotar un gol más, y elevar la diferencia 7 a 4, en una aplastante derrota al equipo comandado por Memes.

Su equipo quedó desfigurado, sin ningún ánimo, extraviado en la marea de la derrota, tuvieron que sufrir otra embestida, la de Francisco Celaya "Paquito" que muy preciso en el toque, seguro, disparó hacia la exhausta portería del seleccionado de CS, y crecer el marcador a 8 contra 4 tantos.

Uno más, es el definitivo, Celaya vuelve a aproximarse desde la media cancha por el centro, el equipo rival está exhausto, desbordado y sin aliento, lo único que pueden hacer es observar que "Paquito" empuja un balón sin mucha fuerza, indetenible por la desbaratada defensa, retraída, ensimismada.

El campo de juego adquiere una atmósfera estridente, es la metáfora del equipo de la Gloriosa Escuadra de Reporteros, siempre bajo sospecha de sus críticos, pero con una inmensa clase y determinación.

Memes, seleccionado de CS diría después: el primer gol nos hizo mucho daño, porque nos quitó la confianza.

La Gloriosa Escuadra mejoró en manera agigantada, tarde o temprano el fútbol da la revancha, y recupera el autoestima perdida, el equipo ganador, obtiene su premio porque sí quiso ganar, en una tarde disuelta en la noche donde empezaban a asomarse las estrellas.