Del 19 al 23 de abril la primera Copa Atleti 2023 de fútbol

Se realizó la presentación oficial de la I Copa Atleti 2023 de futbol que habrá de realizarse del 19 al 23 de abril, que espera una participación de más de 100 equipos de San Luis Potosí y de otras entidades.

El anuncio se realizó en rueda de prensa en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, contando en el presidium con: Severiano García Ruiz, vicepresidente de futbol del Atlético de San Luis; Karla Hernández Sánchez, director general del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE); Luis Fernando Alonso Molina, director de Deporte Municipal de la capital; Josu Fernández, director de Fuerzas Básicas del ADSL; Miguel Noris, director general de la I Copa Atleti 2023, y Ernesto Noris, director general Massport.mx.

Durante toda la Copa Atleti 2023 habrá visores para elegir a los mejores. / Cristian Robledo

Fueron los hermanos Noris, Miguel y Ernesto quien dieron a conocer los pormenores del torneo, el cual tendrá la inauguración y finales en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, mientras que los partidos se disputarán en las siguientes sedes: Centro Deportivo La Garita, Centenario y Simón Díaz; Unidad Deportiva Adolfo López Mateos; estadio Plan de San Luis, y Centro Deportivo La Presa.

Los partidos se jugarán con equipos de 9 jugadores para las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10, mientras que con 11 futbolistas para la Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 167 y Sub 17.

Durante toda la Copa Atleti 2023 habrá visores para elegir a los mejores. / Cristian Robledo

Se hizo el anuncio de que Gatorade será el principal patrocinador y ofrece al equipo campeón Sub 15 femenil un viaje todo pagada a la final de la Champions League 2023, y las cinco mejores jugadoras participan en la copa 5x5 que se celebrará en esa fecha.

Además ese equipo campeón Sub 15 y el Sub 15 varonil obtienen su pase a la Copa Campeón de Campeones que se organizará en septiembre, patrocinada por la misma empresa, en el mejor estadio de México, con los monarcas de otras cuatro copas. Los campeones absolutos varonil y femenil ganan un viaje gratis a la Champions League del 2024.

Durante toda la Copa Atleti 2023 habrá visores para elegir a los mejores. / Cristian Robledo

De las inscripción, hay costo especial este mes de febrero y pueden solicitar informes con Miguel Norris al whatsApp +524442350931.

EL DATO

Se espera una participación de más de 100 equipos de varias ciudades del país.