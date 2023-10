Cuarto triunfo al hilo de Miky Pérez en Fórmula 5 Novatos

Notable ha sido el desempeño del jovencito potosino José Miguel Pérez en la temporada de su debut en la Fórmula 5 novatos del serial Súper Copa, en donde está cerca de conquistar el título de campeón.

Y es que a falta de una fecha puntuable por disputarse en el mes de noviembre, el piloto de 14 años del equipo Morales Racing, se mantiene en el primer lugar con ventaja de 46 unidades sobre su más cercano perseguidor, Joshua Aguilar.

Cortesía | Facebook Miky Pérez

Lo destacable es que Miky Pérez, como se le conoce en el mundo motor, ha ligado cuatro primeros lugares al hilo, el último apenas el fin de semana pasado en el autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, donde se disputó la sexta jornada, penúltima de la temporada 2023.

“Que rápido se fue la temporada, satisfecho por los logros realizados este año, cuando iniciamos no pensaríamos que estaríamos en esta posición a estas alturas del serial; claro que debo agradecer a Enrique Reyna Jr. que me ha enseñado mucho y mi preparador “Mao” Reyna por siempre ponerme un monoplaza competitivo, a mi papá y mamá por todo el esfuerzo que hacen para que pueda correr. Y no olvido a mis patrocinadores que son importantísimos, Caja Popular Mexicana / SELCOM / Panzera México / Chronos Fulfillment / Sacsa / Hotel 5 Inn Plus / Veladoras Ibarra, por todo su apoyo. Nos falta una última carrera y vamos con todo por ese primer título", comentó emocionado luego de conquistar su cuarta victoria en seis fechas disputadas.

Cortesía | Facebook Miky Pérez

En Amozoc, Puebla, las posiciones finales en Fórmula 5 Novatos fueron así: 1er lugar José Miguel "Miky" Pérez; 2do lugar Joshua Aguilar; 3er lugar Gael Aguilar; 4to lugar Chris Valenzuela; 5to lugar José Manuel Vidrio; 6to lugar Egui Cisneros.

Con estos resultados, el novato potosino suma 100 puntos más para llegar a 546 y mantener el sitio de honor, dejando a Joshua Aguilar con 500 unidades, en segundo sitio.