Canchola FC logró la remontada y va a semifinales

El Canchola F.C.-Notaria 18 llegó al partido de vuelta de los cuartos de final con la misión de remontar un 2-0 en contra ante Palomas-Servimac Hdz-Satélite Elite-Brau Service, y a base de paciencia, buen juego y demostrando su poder ofensivo lo consiguió, le dio la vuelta al marcador y se instaló en las semifinales de la Liga Tangamanga.

El partido comenzó con un Canchola que salió buscando el primer gol que les diera la confianza de poder manejar el juego y así lo consiguió. Al minuto 5 Gustavo Ortega abrió el marcador en una buena jugada para darle esperanza a la afición del actual campeón de la categoría Estelar.

Cortesía Liga Tangamanga

Ese gol casi “de vestidor” le dio la confianza al Canchola de trabajar el juego y nulificó las acciones ofensivas del Palomas que trató de cuidar marcador, casi le sale hasta que en el minuto 44 Jorge Zatarain puso el 2-0 y 2-2 global.

Ya en la segunda mitad Palomas no le quedó otra más que buscar el resultado, tuvo algunas opciones claras, pero no lograron concretarlas por el buen juego defensivo del Canchola que ahora sí se aplicó y no dejó pasar nada.

Fue hasta el minuto 75 cuando de nueva cuenta Jorge Zatarain se hizo presente en el marcador para darle el 3-0 y 3-2 en el global, una losa ya muy pesada para el Palomas que por más que intentó se quedó en el camino de esta temporada.

Cortesía Liga Tangamanga

En otro encuentro, el líder Epoxipisos-High Speed-Garsot anda intratable, el torneo lo cerró con goleada y en dos juegos contra el Tuvacore VYRR simplemente lo borró del terreno de juego.

El primer partido terminó 3-0 en favor del Epoxipisos, y en este segundo le repitió la dosis con el mismo marcador para finalizar con global de 6-0 y con esto seguir con el paso arrollador a semifinales.

El Comeis-Teiesa volvió a pasar momentos complicados ante el GDI que vendió cara la derrota y la eliminación del torneo, pero que al final demostró que pueden dar más en la siguiente campaña.

Los equipos llegaron con un global de 2-2, en aquel encuentro dieron un gran espectáculo, pero en este el clima caluroso y el cuidarse de los goles en contra provocaron un duelo muy cerrado. Juan Ricardo Gutiérrez marcó en el 78, y con este gol el Comeis avanza a la siguiente ronda para finalizar 1-0 y global de 3-2.