Cancelan los torneos de la Liga Deportiva Escolar

Por motivos de la contingencia sanitaria, la Liga Deportiva Escolar Educación Física Coca Cola en la que se realizan torneos de basquetbol, balonmano, futbol, voleibol y atletismo, quedó cancelada para el ciclo escolar 2020-2021.

"Lamentablemente más de 1,500 niños de las categorías 2009 y menores del nivel primaria se quedaran sin actividad deportiva, debido a que las actividades escolares no están siendo presenciales y el regreso a las aulas aún es incierto, por lo que decidimos no llevar a cabo por esta vez los respectivos torneos", explicó mediante un comunicado Juan Mario Hernández Rodríguez, Subjefe de Extensión Educativa del Departamento de Educación Física de la SEGE y coordinador general de la Liga Deportiva Escolar.

Sin embargo, a pesar de la mala noticia para los escolares de primaria, la embotelladora Coca Cola anunció que no retira el patrocinio que otorga desde hace veinte años a la Liga, por lo que esté se mantendrá y se retomará para el ciclo escolar 2020-2021, con el fin de seguir apoyando el desarrollo integral de los alumnos de los distintos institutos, colegios y escuelas públicas que participan con sus equipos.

Por otra parte, Juan Mario comentó con relación a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica, que coordina el Departamento de Educación Física de la SEGE, hasta el momento la CONADE no los ha cancelado, pues no ha emitido comunicado alguno, de ahí que están en la incertidumbre si se van a llevar a cabo o no.

EL DATO

La Liga Deportiva Escolar Educación Física Coca Cola lleva veinte años de organizar torneos para alumnos de primaria

Te puede interesar esta nota: En semáforo naranja no habrá aficionados en partidos de futbol: Secretaría de Salud