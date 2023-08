Bea Parra y Martha Perarnau hablan de la violencia sufrida en el ADSLF

Beatriz Parra Salas y Martha Perarnau, ex jugadoras del Atlético de San Luis Femenil hasta el pasado Clausura 2023, publicaron mensajes en los que evidencian malos tratos y violencias que enfrentaron durante su paso por la escuadra que dirige Fernando Samayoa en la capital del estado potosino.

Las españolas, que juegan ahora en un equipo islandés, emitieron ambos mensajes en el marco del movimiento que clubes, líderes de opinión y otras jugadoras alrededor del mundo han emprendido para respaldar a la seleccionada de España Jennifer Hermoso.

Comunicado Oficial. Agosto 25, 2023. pic.twitter.com/4OqhqwwJ8P — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) August 25, 2023

La recién ungida como campeona del mundo, fue agredida por el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la premiación del Mundial femenil recientemente celebrado en Australia.

“Estoy cansado de tu pinche acento español”, posteó este viernes en X Beatriz Parras Salas, quien durante su paso por el Atlético de San Luis Femenil acumuló al menos 21 anotaciones, de acuerdo con el sitio aiscore.

“Esta loca no juega más por mis cojones”.

“¿Sabes que vas a tener que demostrar esto ante un juez, no?”.

¡Se acabó! — Bea Parra 💚⚪️🖤 (@beaparrasalas) August 25, 2023

Parra Salas no señaló en su post directamente a Fernando Samayoa como el autor de la agresión verbal, o a otro integrante de la directiva del club potosino; sin embargo, en mayo de este año, cuando anunció su renuncia al club refirió que “Mis valores como futbolista y como persona no coinciden con los del staff técnico ni con el proyecto del Atlético San Luis Femenil, haciéndose presente en el trato recibido”.

Mis valores como futbolista y como persona no coinciden con los del staff técnico ni con el proyecto del Atlético San luís Femenil, haciéndose presente en el trato recibido los últimos meses, por ello me veo obligada a no continuar perteneciendo a la disciplina del club. pic.twitter.com/24qbn1s0Re — Bea Parra 💚⚪️🖤 (@beaparrasalas) May 19, 2023

Por otro lado, la también española Martha Perarnau, quien incluso ostentó la capitanía del equipo femenil potosino durante su estadía, también refirió en mayo que la ausencia de respeto, equidad y justicia “hace que las personas no se sientan protegidas y no puedan desarrollar al máximo sus cualidades”.

“Algo me anima, tengo el alma potosina”



¡GRACIAS, SAN LUIS! 💛💙 pic.twitter.com/nXvLe8wbKr — Marta Perarnau (@Marta20Perarnau) May 19, 2023

Este viernes, igual que Parra, Perarnau dejó ver que por inconformarse con decisiones de la directiva del Atlético de San Luis Femenil, fue tildada como una persona problemática: “Te quejabas y te tachaban de problemática. Si reivindicabas unas condiciones dignas y justas el problema lo tenías tú”.

Te quejabas y te tachaban de problemática. Si reivindicabas unas condiciones dignas y justas el problema lo tenías tú, estabas loca.

Y mientras inútiles, machistas y abusadores en puestos de responsabilidad. Mandando, dirigiendo y entrenando.

Sois la LACRA del futfem.

¡SE ACABÓ! — Marta Perarnau (@Marta20Perarnau) August 25, 2023

Igual que Parra y Perarnau, Natalia Gómez Junco, quien también dejó el club al terminar la temporada anterior, respaldó el llamado para que las jugadoras de fútbol sean tratadas de forma digna al interior de los clubes.

Bajo ningún contexto esta serie de actos y actitudes son aceptables. Estamos contigo @Jennihermoso y con todas las jugadoras. Basta ya de machismo y narcisismo en cargos de poder. Basta de normalizar el abuso de poder.



¡Se acabó!#SeAcabo — Natalia Gómez Junco (@ngomezjunco) August 26, 2023

Parra, Perarnau y Gómez Junco dejaron el Atlético de San Luis Femenil junto con jugadoras como Ivette Alvarado, Andrea Ibarra, Estefanía Izaguirre, Andrea Ortega, Itzia Tenahua, Melissa Espina y Viridiana Kloss.