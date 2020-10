Ayuntamiento de Soledad cierra unidades deportivas y recreativas

A partir de esta semana que entró en vigencia el semáforo naranja en la entidad, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de la coordinación de Deporte Municipal decidió cerrar temporalmente las unidades deportivas y áreas recreativas.

Por tal motivo no está autorizado el utilizar ninguna área para ejercitarse, ni canchas de futbol soccer, futbol 7, futbol rápido y béisbol para organizar partidos, con el fin de que la población no se reúna y no propague el Covid-19, hasta que los casos de contagio y muertes disminuyan en el municipio conurbado con la capital y sobretodo, cambie el semáforo epidemiológico a amarillo.

Cabe mencionar que aunque los espacios deportivos pueden recibir un 25% de aforo en color naranja, el Ayuntamiento de Soledad decidió cerrarlos para buscar disminuir los contagios, pues ese municipio es el segundo en la entidad con mayor número de casos nuevos diarios.

Por tal motivo el coordinador de Deporte Municipal, Antonio Sánchez Enríquez, mencionó la importancia de continuar con los protocolos sanitarios en negocios y domicilios.

Así mismo el Ayuntamiento de Soledad exhorta a todos los habitantes a no descuidarse, quedarse en casa o salir sólo si es estrictamente necesario acatando las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, lavarse constantemente las manos, usar gel antibacterial y mantener completamente limpios y sanitizados sus espacios personales y sus hogares.

EL DATO

En semáforo naranja quedan suspendidos los deportes de conjunto, así como la realización de eventos deportivos masivos.

