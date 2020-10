Aún hay registros para participar en el torneo relámpago de la LP BRA-SLP

Continúa abierta la invitación para ser parte del Torneo Relámpago de la Liga Premier BRA SLP de Futbol, que se estará desarrollando en la Unidad Deportiva de “Los Gómez”, que se desarrollarán los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en diferentes categorías, que van desde las infantiles hasta la juvenil.

El cupo es limitado para ocho equipos en cada una de las categorías participantes siendo estas Sub 13, Sub 15, y Sub 17; que, en este torneo relámpago, contará con visores profesionales que pueden colocarlos en un equipo de primera división.

Además, se contará con las categorías Sub-7 (2013 y menores), Sub-9 (2011y menores) y Sub -11 (2009 y menores); cada equipo podrá registrar hasta 18jugadores, director técnico, auxiliar y delegado.

Los delegados, para registrar a cada elemento de su equipo, deberán de presentar acta de nacimiento original y copia, identificación oficial, CURP, certificado médico, 2 fotografías a color o B/N; además, el torneo no tendrá ningún costo de inscripción, solamente se tiene que cubrir los gastos de arbitraje, esto, conforme avance el equipo en el evento.

La junta previa a este evento será el sábado 31 de octubre previo al inicio del torneo relámpago en donde se realizará el sorteo de rol y horario de juegos, sistema y reglamento de competencia.

La premiación será trofeo al equipo Campeón y Subcampeón. Los casos no previstos en la presente serán resueltos por la Comisión de Honor y Justicia, siendo su decisión inapelable.

La convocatoria se puede solicitar en las oficinas de la Liga ubicada en Independencia N.- 2205 Entre 12 de octubre y 10 de mayo Col. Independencia C. P. 78330 San Luis Potosí. SLP Tel. 444 340 01 66 Email: bartolorojas@yahoo.com.mx.