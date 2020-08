Atlético de San Luis obligado a ganar en la frontera

Ante un difícil Tijuana se enfrenta este miércoles por la noche Atlético de San Luis, en la jornada cuatro del torneo Guard1anes 2020, partido programado a las 21:06 horas (horario del centro del país), en el estadio Caliente a puerta cerrada.

Esta es la primera visita de dos que tendrá esta semana el conjunto potosino al ser de jornada doble, ambas de gran importancia para los dirigidos por el DT Guillermo Vázquez, que deberán sumar porque no han tenido un gran inicio.

Xolos en sus tres primeros partidos, suma 4 puntos de nueve posibles, con una victoria, empate y derrota. Cabe mencionar que los fronterizos disputarán su tercer encuentro de local, ya que en la fecha uno venció al Atlas por 3-1 y en la tres igualó con Tigres 0-0. La derrota la tuvo con América en la CDMX por goliza de 0-4. Esto los ubica en posición 12.

Por su parte, Atlético de San Luis apenas suma 2 unidades de nueve posibles, con par de empates y una derrota, precisamente en calidad de visitante en la fecha dos ante Toluca, allá en el Nemesio Diez, por 2 goles a 3. Los dos empates los alcanzó de local ante FC Juárez y Atlas, ambos con marcador de 1-1.

Pero lejos de esos resultados, el accionar del San Luis ha sido muy pobre, si bien ante Toluca y FC Juárez hubo lapsos donde mostró buen futbol, su accionar en los noventa minutos ha dejado que desear, la delantera de miedo de Quiroga-Ibáñez no ha explotado como se esperaba.

Además el DT Memo Vázquez no ha encontrado el once inicial, ya que en los tres cotejos ha realizado modificaciones desde arranque en la portería, defensa y medio campo, solo la delantera no la ha cambiado. En la zona baja, habrá que si repite Axel Werner o regresa Felipe Rodríguez como guardameta, al igual que en la defensa y media, saber ahora quienes inician.

En cuanto a enfrentamientos entre ambos equipos, el más reciente fue en el Apertura 2019, el 29 de septiembre en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, con triunfo de los Xolos por 2-3. En el Clausura 2020 no jugaron al suspenderse el torneo.

