Atlético de San Luis femenil tuvo su peor torneo: “no es lo que la afición merece”, reconocen

Atlético de San Luis femenil tiene en el actual Clausura 2024, el peor torneo desde su participación en la Liga MX, al tener los mismos puntos que el último lugar, Santos Laguna. Sin embargo, parece que, a la directora deportiva, Adriana Águila, parece no preocuparle mucho eso y afirma que “se trabaja para mejorar”.

Tres años de gestión tiene en el cargo y desde que asumió el puesto el equipo ha venido a menos, y más en el presente torneo con la contratación de un cuerpo técnico, dándole continuidad al anterior que tampoco funcionó, que las ha llevado a los últimos lugares con solo un triunfo, dos empates y diez derrotas.

Cortesía / ADSL

“Obviamente no es lo que la afición se merece, hemos ido de más a menos y el tema de la adaptación con el nuevo cuerpo técnico nos ha costado mucho trabajo, se están haciendo las cosas de manera distinta y se está buscando esa parte de mejorar el funcionamiento colectivo del equipo, además sumó que las lesiones que hemos tenido el torneo pasado y esté, nos ha pasado factura en ese aspecto de la no consolidación, de no tener los resultados esperados”, afirma sin aceptar la responsabilidad como directora deportiva que debería asumir.

Y sorprender al mencionar que el fútbol que ha desplegado el equipo ha sido hasta admirado por otros equipos de la Liga MX Femenil. “Sin embargo, por momentos hemos visto a un San Luis que pelea, incluso los equipos rivales nos lo dicen y no entienden como es que vamos tan debajo de la tabla si se desplegar un buen futbol. Sabemos que el tema del deporte siempre es de resultados, y aunque tengamos un gran partido, con un buen primero o segundo tiempo, si no ganas no pasará nada; nos sigue costando ser contundentes para dar ese salto, pero se está trabajando para ello”.

Cortesía / ADSL

Se le cuestionó qué están haciendo al interior del equipo para salir de ese hoyo, que en estos tres años las aleja cada vez más de alcanzar la primera liguilla para la institución. “Lo mejor es que hay mucha unión en el equipo, en el grupo, ellas incluso opinan del momento que viven, malo o bueno, el ser muy autocríticos directiva, jugadoras y cuerpo técnico es vital en esto. Se analizan los partidos de manera completa y se ve que se puede hacer para mejor y nosotros como responsables del proyecto ver que herramientas les podemos dar para que mejoren.

La verdad que han sido tres años que estamos buscando mejorar en todos los aspectos, el cómo llegar más pronto al objetivo de liguilla, para ellos hemos reducido la edad promedio de nuestro plantel principal, darles oportunidad a las juveniles de la Sub-19 que los vienen haciendo bien y buscando ese equilibrio entre experiencia y juventud”, apuntó.