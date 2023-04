Atlético de San Luis femenil derrota 2-1 a Puebla

Atlético de San Luis perdía 0-1 con gol olímpico, pero logró darle la vuelta y sacar la victoria 2-1 con anotaciones de Karen Cano y Beatriz Parra, ante Puebla en la jornada 14 del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

La afición festejó el quinto triunfo de su equipo en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, que le permite mantener la esperanza de una posible liguilla al llegar a 17 puntos y ponerse a uno de Toluca que es noveno y a tres de Atlas el octavo. Aunque aún les falta jugar a ambos.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis con ausencias notables en su once inicial. Natalia Gómez Junco no estuvo por lesión y en banca las españolas Parra y Perarnau, además de Tenahua, Izaguirre y Silvana González, que por decisión técnica de Fernando Samayoa no iniciaron. El once de arranque con uniforme auriazul y Buenfil en la portería; Cano, Robles, Dávila, Carrandi, González, Santana, Sandí, Espina, Rivera y García.

Puebla con indumentaria naranja con azul. En portería Karla Morales, García, Rosales, López, Sainz, S. Martínez, Castro, D. Martínez, Auza, Fonseca y Najar. DT Pablo Luna.

Los primeros 45 minutos fueron de mucho dinamismo, a pesar del calor de 31 grados que imperaba. Ambos equipos salieron a ofender, pero San Luis careció de conjunción en sus líneas; la capitana Joana Robles intentó ordenar a sus compañeras, pero la inexperiencia de ellas pasó factura, además de unas erráticas Carrandi y Sandí. Además de que las Camoteras no sé vinieron a encerrar y aprovecharon su velocidad para ir al frente y tener posesión del balón.

Al minuto 7 un primer aviso de Camila Fonseca en disparo lejano que pasó cerca. Al 13' Mayra Santana robó un balón, condujo y cuando entró al área disparó mal, muy por encima cuando ya se cantaba el gol.

Y al minuto 17 una joya de Camila Fonseca en un saque de esquina por derecha al cobrar bombeado, el balón nadie lo tocó, este pegó en el poste y entró ¡gol olímpico!. Para el 0-1.

El empate se pudo dar antes de irse al descanso cuando al minuto 40 en un enorme pase filtrado por el centro, Denise Rivera, se quitó a la portera Morales y cuando solo era tocarla raso, la quiso romper y voló su disparo. Vaya falla.

Ya en la parte complementaria ingresó Beatriz Parra en lugar de Cristel Sandí. Y de inmediato se notó su presencia. Al minuto 51 en el mismo saque de esquina de derecha, dónde surgió la anotación visitante, mandó la española el centro, la portera falló en su salida y Karen Cano remató de cabeza sola para anotar el 1-1 ante la emoción de la afición presente en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

San Luis se motivó, se hizo del balón y la posesión, y con varios cambios en sus líneas, Cano se fue al medio campo en la función de la ausente Gómez Junco, Carrandi despertó y tomó la banda derecha, mientras que Bea Parra por la izquierda, y con el ingreso de Silvana González se fortaleció la ofensiva, apoyadas en el centro por Mayra Santana, y como orquestadora Robles.

Así al minuto 66 por derecha Daniela Carrandi desbordó y envió un centro pasado que le llegó exacto a la española Bea quien de cabeza bombeado puso el balón al travesaño y este entró de campana, ante la inútil estirada de la arquera. Golazo para el 2-1.

Se vinieron los cambios ofensivos de las enfranjadas, con Rebeca Villuendas cómo batuta. San Luis apuntaló a la defensa y media y el tiempo corrió, las locales aguantaron y aunque al minuto 88 un potente disparo de la ex San Luis, Villuendas, cimbró el poste pero no entró el balón. 2-1 para las de casa.

El próximo partido de las Atléticas será el 28 de abril ante Pachuca en el estadio Hidalgo, en la antepenúltima fecha, la 15.