Alberto del Río charló sobre sus éxitos y fracasos en la lucha libre

Su padre Dos Caras, la familia y los valores que recibió fueron los aspectos importantes que siempre ha tenido presente el potosino Alberto del Río "El Patrón" para alcanzar el éxito en la lucha libre en México y en los Estados Unidos, hasta convertirse en uno de los mejores exponentes nacionales de este deporte de nuestro país.

El conversatorio que ofreció ante poco más de un centenar de asistentes en el patio central de Palacio Municipal, en el que estuvo acompañado del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos y el director de Deporte Municipal Luis Fernando Alonso Molina, resultó interesante, porque el legendario luchador potosino recordó sus años de juventud, su paso por la lucha japonesa, estadounidense (WWE) y la mexicana en las mejores empresas, que lo convirtieron en ocho veces campeón mundial.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

No faltó el emocionarse hasta las lágrimas cuando le preguntaron si el título mundial de campeón de los pesos pesados en la WWE fue su máximo logro, "sí hoy lo sigo recordando como si fuera aquel día, es mi mayor éxito que he tenido, no solo porque pase racismo cuando llegue a esa magna empresa en los Estados Unidos, sino todo el sacrificio que tuvo que sortear, y sobretodo porque ese día que logré la corona, estaba ahí acompañado de mi padre y lo celebramos ambos, lloramos y nos emocionamos porque me dijo palabras de corazón y ahí pude devolverle en algo todo lo que él me enseñó desde niño".

En otro pasaje recordó el hecho de tener que colgar la máscara de Dos Caras Jr., para convertirse en Alberto del Río "El Patrón" cuando entró a la WWE. "Representó un gran sacrificio, porque en México me hice ídolo luchando con esa máscara y nombre en homenaje a mi padre Dos Caras, cuando me lo pidieron, me dolió mucho pues no la perdía en una lucha sino por cuestiones de imagen. Sin embargo aunque fue un momento difícil, fue una buena decisión, que compartió con mi padre y él me dio sabios consejos. El legado de Dos Caras Jr. esta bien guardado y fue bien trabajado", apuntó.

Otros pasajes de su vida fueron reseñados por el orgullosamente potosino Alberto del Río, pero destacó la importancia de los valores y la familia, "yo no sería quien sin los consejos de mi padre, hermanos, tíos, de mi familia. Ellos me inculcaron desde niño que hay que ganarse las cosas, que los sacrificios, disciplina y constancia, siempre traen cosas positivas en la vida. Yo me fui muy niño de San Luis Potosí, pero mi padre nunca nos dejó de recordar nuestro origen, y ahora que vengo y me dan tanto cariño, créanme que me emociona y mucho", afirmó para recibir estruendosos aplausos de los presentes.

Al final el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció la presencia de Alberto “El Patrón” del Río, en una función gratuita que se realizará el próximo viernes 28 de julio en la plaza de El Carmen, donde estará acompañado por LA Park y Mr. Electro para enfrentarse con Dr. Wagner Jr, Cinta de Oro y Charlie Manson, entre otras figuras de renombre que conforman todo el cartel luchístico.